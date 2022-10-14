https://ria.ru/20221014/putin-1824082493.html
Путин назвал вопрос об отмене украинского языка в России неправомерным
Путин назвал вопрос об отмене украинского языка в России неправомерным - РИА Новости, 14.10.2022
Путин назвал вопрос об отмене украинского языка в России неправомерным
Сам по себе вопрос об отмене украинского языка в России неправомерен, он относится к числу государственных в одном из субъектов страны, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:45
2022-10-14T15:45
2022-10-14T16:01
россия
владимир путин
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Сам по себе вопрос об отмене украинского языка в России неправомерен, он относится к числу государственных в одном из субъектов страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Украинский язык относится к числу государственных в Крыму, в одном из субъектов Российской Федерации. В Крыму украинский государственный язык, наряду с крымскотатарским и русским. Поэтому само по себе это неправомерно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос, как стоит относится к украинской культуре.
https://ria.ru/20221004/yazyki-1821342966.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3e6592375f5c9545a275b1e67a8e4391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, казахстан
Россия, Владимир Путин, Казахстан
15:45 14.10.2022 (обновлено: 16:01 14.10.2022)
Путин назвал вопрос об отмене украинского языка в России неправомерным
Путин заявил, что вопрос об отмене украинского языка в России неправомерен