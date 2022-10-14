https://ria.ru/20221014/putin-1824082493.html

Путин назвал вопрос об отмене украинского языка в России неправомерным

Путин назвал вопрос об отмене украинского языка в России неправомерным - РИА Новости, 14.10.2022

Путин назвал вопрос об отмене украинского языка в России неправомерным

Сам по себе вопрос об отмене украинского языка в России неправомерен, он относится к числу государственных в одном из субъектов страны, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:45

2022-10-14T15:45

2022-10-14T16:01

россия

владимир путин

казахстан

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Сам по себе вопрос об отмене украинского языка в России неправомерен, он относится к числу государственных в одном из субъектов страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Украинский язык относится к числу государственных в Крыму, в одном из субъектов Российской Федерации. В Крыму украинский государственный язык, наряду с крымскотатарским и русским. Поэтому само по себе это неправомерно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос, как стоит относится к украинской культуре.

https://ria.ru/20221004/yazyki-1821342966.html

россия

казахстан

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россия, владимир путин, казахстан