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Преподавателю ВШЭ и МГУ вынесли приговор по делу о педофилии - РИА Новости, 14.10.2022
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Преподавателю ВШЭ и МГУ вынесли приговор по делу о педофилии
Преподавателю ВШЭ и МГУ вынесли приговор по делу о педофилии - РИА Новости, 14.10.2022
Преподавателю ВШЭ и МГУ вынесли приговор по делу о педофилии
Научный сотрудник одного из столичных учебных заведений приговорён к 13 годам лишения свободы за надругательство над двумя девочками Мещанским судом Москвы,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:44
2022-10-14T17:55
происшествия
москва
высшая школа экономики (вшэ)
мещанский суд г. москвы
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Научный сотрудник одного из столичных учебных заведений приговорён к 13 годам лишения свободы за надругательство над двумя девочками Мещанским судом Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.Ранее сообщалось, что преподаватель ВШЭ и МГУ Евгений Золин, арестованный по делу о педофилии, вины не признает. Следствие вменяло Золину насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 2015 и 2009 годов рождения."Мещанский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего старшего научного сотрудника одного из столичных учебных заведений. Он осужден за совершение 2 преступлений... "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших 14-летнего возраста"... Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Сообщается, что помимо тюремного срока мужчина будет обязан проходить принудительное лечение у психиатра.Следствием установлено, что в январе и августе 2021 года 47-летний мужчина надругался над двумя девочками 11 и 6 лет, одна из которых приходила в гости к его сыну. Подчеркивается, что "потерпевшие находились в беспомощном состоянии и не могли понимать характер и значение совершаемых с ними действий".Приговор в законную силу пока не вступил.
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происшествия, москва, высшая школа экономики (вшэ), мещанский суд г. москвы
Происшествия, Москва, Высшая школа экономики (ВШЭ), Мещанский суд г. Москвы
17:44 14.10.2022 (обновлено: 17:55 14.10.2022)
 
Преподавателю ВШЭ и МГУ вынесли приговор по делу о педофилии

Преподаватель ВШЭ осужден на 13 лет лишения свободы за надругательство над двумя девочками

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды и юридическая литература
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуя Фемиды и юридическая литература. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Научный сотрудник одного из столичных учебных заведений приговорён к 13 годам лишения свободы за надругательство над двумя девочками Мещанским судом Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Ранее сообщалось, что преподаватель ВШЭ и МГУ Евгений Золин, арестованный по делу о педофилии, вины не признает. Следствие вменяло Золину насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 2015 и 2009 годов рождения.
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"Мещанский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего старшего научного сотрудника одного из столичных учебных заведений. Он осужден за совершение 2 преступлений... "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших 14-летнего возраста"... Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Сообщается, что помимо тюремного срока мужчина будет обязан проходить принудительное лечение у психиатра.
Следствием установлено, что в январе и августе 2021 года 47-летний мужчина надругался над двумя девочками 11 и 6 лет, одна из которых приходила в гости к его сыну. Подчеркивается, что "потерпевшие находились в беспомощном состоянии и не могли понимать характер и значение совершаемых с ними действий".
Приговор в законную силу пока не вступил.
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ПроисшествияМоскваВысшая школа экономики (ВШЭ)Мещанский суд г. Москвы
 
 
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