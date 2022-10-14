https://ria.ru/20221014/prigovor-1824145595.html

Преподавателю ВШЭ и МГУ вынесли приговор по делу о педофилии

Преподавателю ВШЭ и МГУ вынесли приговор по делу о педофилии - РИА Новости, 14.10.2022

Преподавателю ВШЭ и МГУ вынесли приговор по делу о педофилии

Научный сотрудник одного из столичных учебных заведений приговорён к 13 годам лишения свободы за надругательство над двумя девочками Мещанским судом Москвы,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:44

2022-10-14T17:44

2022-10-14T17:55

происшествия

москва

высшая школа экономики (вшэ)

мещанский суд г. москвы

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Научный сотрудник одного из столичных учебных заведений приговорён к 13 годам лишения свободы за надругательство над двумя девочками Мещанским судом Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.Ранее сообщалось, что преподаватель ВШЭ и МГУ Евгений Золин, арестованный по делу о педофилии, вины не признает. Следствие вменяло Золину насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 2015 и 2009 годов рождения."Мещанский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего старшего научного сотрудника одного из столичных учебных заведений. Он осужден за совершение 2 преступлений... "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших 14-летнего возраста"... Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Сообщается, что помимо тюремного срока мужчина будет обязан проходить принудительное лечение у психиатра.Следствием установлено, что в январе и августе 2021 года 47-летний мужчина надругался над двумя девочками 11 и 6 лет, одна из которых приходила в гости к его сыну. Подчеркивается, что "потерпевшие находились в беспомощном состоянии и не могли понимать характер и значение совершаемых с ними действий".Приговор в законную силу пока не вступил.

https://ria.ru/20220920/sroki-1818086167.html

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, высшая школа экономики (вшэ), мещанский суд г. москвы