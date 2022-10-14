https://ria.ru/20221014/presse-1824079964.html

Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин

Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022

Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин

Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам двухдневного визита в РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:21

2022-10-14T16:21

2022-10-14T16:59

владимир путин

астана

реджеп тайип эрдоган

джо байден

украина

германия

турция

большая двадцатка

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам двухдневного визита в Астану.Президент сообщил, что в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало.Глава государства пояснил, что линия соприкосновения растянулась на тысячу сто километров, охранять ее только силами контрактников невозможно. Поэтому возникла необходимость в частичной мобилизации.Отвечая на вопрос журналиста о том, что уже приходят сообщения о гибели мобилизованных граждан, хотя с начала мероприятий прошло чуть более трех недель, Путин пообещал дать поручение Совету безопасности проверить, как проходит их подготовка.Удары по объектам инфраструктуры УкраиныПрезидент сообщил журналистам, что сейчас уже нет необходимости наносить массированные удары по инфраструктурным объектам Украины.О начале спецоперации на УкраинеОтвечая на вопрос журналиста, жалеет ли он о чем-то, Путин отметил, что решение начать специальную военную операцию на Украине было правильным и своевременным.Президент подчеркнул, что Россия не ставила перед собой задачу уничтожить соседнее государство.Международное участие в урегулировании на УкраинеГоворя о роли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании на Украине, Путин напомнил, что турецкий коллега сыграл заметную роль в организации обменов военнопленными, кроме того, активно участвовал в вывозе зерна.В то же время Германия, активно участвующая в украинском конфликте, предпочла поставить во главу угла союзнические обязательства вместо интересов собственных граждан, продолжил российский лидер.Он отметил, что теперь за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика и жители ФРГ, это имеет негативные экономические последствия для еврозоны в целом и для страны в частности.Будет ли встреча с Байденом на G20?Путин отметил, что вопрос его личного участия в саммите G20 пока не решен. Говоря о возможности встречи с президентом США Джо Байденом, если поездка состоится, российский лидер указал, что платформы для такого разговора пока нет.Президент подчеркнул, что речи о прямых переговорах с кем-либо из лидеров "Двадцатки" пока нет, но с некоторыми из них Москва находится в постоянном контакте.

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https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html

https://ria.ru/20221014/amerika-1823805325.html

астана

украина

германия

турция

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Путин: в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены Путин: в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены 2022-10-14T16:21 true PT0M23S

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