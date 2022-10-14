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Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
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Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин
Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин
Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам двухдневного визита в РИА Новости, 14.10.2022
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владимир путин
астана
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джо байден
украина
германия
турция
большая двадцатка
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам двухдневного визита в Астану.Президент сообщил, что в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало.Глава государства пояснил, что линия соприкосновения растянулась на тысячу сто километров, охранять ее только силами контрактников невозможно. Поэтому возникла необходимость в частичной мобилизации.Отвечая на вопрос журналиста о том, что уже приходят сообщения о гибели мобилизованных граждан, хотя с начала мероприятий прошло чуть более трех недель, Путин пообещал дать поручение Совету безопасности проверить, как проходит их подготовка.Удары по объектам инфраструктуры УкраиныПрезидент сообщил журналистам, что сейчас уже нет необходимости наносить массированные удары по инфраструктурным объектам Украины.О начале спецоперации на УкраинеОтвечая на вопрос журналиста, жалеет ли он о чем-то, Путин отметил, что решение начать специальную военную операцию на Украине было правильным и своевременным.Президент подчеркнул, что Россия не ставила перед собой задачу уничтожить соседнее государство.Международное участие в урегулировании на УкраинеГоворя о роли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании на Украине, Путин напомнил, что турецкий коллега сыграл заметную роль в организации обменов военнопленными, кроме того, активно участвовал в вывозе зерна.В то же время Германия, активно участвующая в украинском конфликте, предпочла поставить во главу угла союзнические обязательства вместо интересов собственных граждан, продолжил российский лидер.Он отметил, что теперь за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика и жители ФРГ, это имеет негативные экономические последствия для еврозоны в целом и для страны в частности.Будет ли встреча с Байденом на G20?Путин отметил, что вопрос его личного участия в саммите G20 пока не решен. Говоря о возможности встречи с президентом США Джо Байденом, если поездка состоится, российский лидер указал, что платформы для такого разговора пока нет.Президент подчеркнул, что речи о прямых переговорах с кем-либо из лидеров "Двадцатки" пока нет, но с некоторыми из них Москва находится в постоянном контакте.
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Путин: в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены
Путин: в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены
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владимир путин, астана, реджеп тайип эрдоган, джо байден, украина, германия, турция, большая двадцатка, оон, частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Астана, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, Украина, Германия, Турция, Большая двадцатка, ООН, Частичная мобилизация в России
16:21 14.10.2022 (обновлено: 16:59 14.10.2022)
 
Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин

Путин: все мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам двухдневного визита в Астану.
Президент сообщил, что в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало.

"Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она (частичная мобилизация. — Прим. ред.) уже заканчивается".

Президент РФ Владимир Путин выступает на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности на Софийской набережной в Великом Новгороде
Владимир Путин
Глава государства пояснил, что линия соприкосновения растянулась на тысячу сто километров, охранять ее только силами контрактников невозможно. Поэтому возникла необходимость в частичной мобилизации.
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Отвечая на вопрос журналиста о том, что уже приходят сообщения о гибели мобилизованных граждан, хотя с начала мероприятий прошло чуть более трех недель, Путин пообещал дать поручение Совету безопасности проверить, как проходит их подготовка.
"Там есть военные люди в Совете безопасности, ранее служившие в Министерстве обороны, с хорошим опытом, знающие свое дело, специалисты высокого уровня и класса. Дам им поручение, чтобы они провели инспекцию того, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан".
Президент РФ Владимир Путин выступает на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности на Софийской набережной в Великом Новгороде
Владимир Путин

Удары по объектам инфраструктуры Украины

Президент сообщил журналистам, что сейчас уже нет необходимости наносить массированные удары по инфраструктурным объектам Украины.

"Из, по-моему, 29 объектов — семь не было поражено так, как это планировало Министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну, во всяком случае, сейчас, пока".

Президент РФ Владимир Путин выступает на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности на Софийской набережной в Великом Новгороде
Владимир Путин

О начале спецоперации на Украине

Отвечая на вопрос журналиста, жалеет ли он о чем-то, Путин отметил, что решение начать специальную военную операцию на Украине было правильным и своевременным.
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Президент подчеркнул, что Россия не ставила перед собой задачу уничтожить соседнее государство.

"То, что происходит сегодня, — малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях, вот и все. Так что мои действия правильные и своевременные. <...> Вот они (киевские власти. — Прим. ред.) взяли в свое время, в Крыму проживает 2,4 миллиона человек, взяли и воду отрубили. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Вот как просто пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия, не было бы и других противодействий".

Президент РФ Владимир Путин выступает на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности на Софийской набережной в Великом Новгороде
Владимир Путин

Международное участие в урегулировании на Украине

Говоря о роли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании на Украине, Путин напомнил, что турецкий коллега сыграл заметную роль в организации обменов военнопленными, кроме того, активно участвовал в вывозе зерна.
"Правда, это зерно в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН, но это уже другой вопрос. Это мы с ним тоже обсуждали, и он в ходе переговоров вчера высказался за то, чтобы как-то структурировать потоки зерна и прежде всего направить их в беднейшие страны".
Президент РФ Владимир Путин выступает на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности на Софийской набережной в Великом Новгороде
Владимир Путин
В то же время Германия, активно участвующая в украинском конфликте, предпочла поставить во главу угла союзнические обязательства вместо интересов собственных граждан, продолжил российский лидер.
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Он отметил, что теперь за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика и жители ФРГ, это имеет негативные экономические последствия для еврозоны в целом и для страны в частности.

Будет ли встреча с Байденом на G20?

Путин отметил, что вопрос его личного участия в саммите G20 пока не решен. Говоря о возможности встречи с президентом США Джо Байденом, если поездка состоится, российский лидер указал, что платформы для такого разговора пока нет.

"Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету".

Президент РФ Владимир Путин выступает на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности на Софийской набережной в Великом Новгороде
Владимир Путин
Президент подчеркнул, что речи о прямых переговорах с кем-либо из лидеров "Двадцатки" пока нет, но с некоторыми из них Москва находится в постоянном контакте.
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