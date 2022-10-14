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ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь военкомат в Махачкале - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/podzhog-1824095005.html
ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь военкомат в Махачкале
ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь военкомат в Махачкале - РИА Новости, 14.10.2022
ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь военкомат в Махачкале
В Махачкале задержан мужчина, под давлением спецслужб Украины планировавший поджечь военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Дагестану. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:14
2022-10-14T16:14
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
республика дагестан
махачкала
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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МАХАЧКАЛА, 14 окт — РИА Новости. В Махачкале задержан мужчина, под давлением спецслужб Украины планировавший поджечь военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Дагестану.Задержанный рассказал, что его сын два года служит по контракту, в последнее время находился в зоне спецоперации. Созванивались до 2 октября, а потом связь потерялась. А затем ему сказали, что сын в плену."Украинские спецслужбы потребовали от него поджечь военкомат, иначе серьезно покалечат его сына", - говорится в релизе. "Они говорили, сыну тоже сказали, что если не сожгу, его без рук, без ног оставят", – заявил мужчина в ходе допроса.Правоохранители проверяют показания задержанного.
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происшествия, россия, республика дагестан, махачкала, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:14 14.10.2022
 
ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь военкомат в Махачкале

ФСБ задержала мужчину, под давлением СБУ планировавшего поджечь военкомат в Махачкале

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 окт — РИА Новости. В Махачкале задержан мужчина, под давлением спецслужб Украины планировавший поджечь военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Дагестану.
Задержанный рассказал, что его сын два года служит по контракту, в последнее время находился в зоне спецоперации. Созванивались до 2 октября, а потом связь потерялась. А затем ему сказали, что сын в плену.
"Украинские спецслужбы потребовали от него поджечь военкомат, иначе серьезно покалечат его сына", - говорится в релизе. "Они говорили, сыну тоже сказали, что если не сожгу, его без рук, без ног оставят", – заявил мужчина в ходе допроса.
Правоохранители проверяют показания задержанного.
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 19:36
Жителя Ярославской области арестовали за попытку поджечь военкомат
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанМахачкалаУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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