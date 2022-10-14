https://ria.ru/20221014/podzhog-1824095005.html
ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь военкомат в Махачкале
ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь военкомат в Махачкале - РИА Новости, 14.10.2022
ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь военкомат в Махачкале
В Махачкале задержан мужчина, под давлением спецслужб Украины планировавший поджечь военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Дагестану. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:14
2022-10-14T16:14
2022-10-14T16:14
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
республика дагестан
махачкала
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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МАХАЧКАЛА, 14 окт — РИА Новости. В Махачкале задержан мужчина, под давлением спецслужб Украины планировавший поджечь военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Дагестану.Задержанный рассказал, что его сын два года служит по контракту, в последнее время находился в зоне спецоперации. Созванивались до 2 октября, а потом связь потерялась. А затем ему сказали, что сын в плену."Украинские спецслужбы потребовали от него поджечь военкомат, иначе серьезно покалечат его сына", - говорится в релизе. "Они говорили, сыну тоже сказали, что если не сожгу, его без рук, без ног оставят", – заявил мужчина в ходе допроса.Правоохранители проверяют показания задержанного.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь военкомат в Махачкале
ФСБ задержала мужчину, под давлением СБУ планировавшего поджечь военкомат в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 14 окт — РИА Новости. В Махачкале задержан мужчина, под давлением спецслужб Украины планировавший поджечь военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Дагестану.
Задержанный рассказал, что его сын два года служит по контракту, в последнее время находился в зоне спецоперации. Созванивались до 2 октября, а потом связь потерялась. А затем ему сказали, что сын в плену.
"Украинские спецслужбы потребовали от него поджечь военкомат, иначе серьезно покалечат его сына", - говорится в релизе. "Они говорили, сыну тоже сказали, что если не сожгу, его без рук, без ног оставят", – заявил мужчина в ходе допроса.
Правоохранители проверяют показания задержанного.