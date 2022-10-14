https://ria.ru/20221014/podzhog-1824095005.html

ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь военкомат в Махачкале

ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь военкомат в Махачкале - РИА Новости, 14.10.2022

ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь военкомат в Махачкале

В Махачкале задержан мужчина, под давлением спецслужб Украины планировавший поджечь военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Дагестану. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:14

2022-10-14T16:14

2022-10-14T16:14

специальная военная операция на украине

происшествия

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служба безопасности украины

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МАХАЧКАЛА, 14 окт — РИА Новости. В Махачкале задержан мужчина, под давлением спецслужб Украины планировавший поджечь военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Дагестану.Задержанный рассказал, что его сын два года служит по контракту, в последнее время находился в зоне спецоперации. Созванивались до 2 октября, а потом связь потерялась. А затем ему сказали, что сын в плену."Украинские спецслужбы потребовали от него поджечь военкомат, иначе серьезно покалечат его сына", - говорится в релизе. "Они говорили, сыну тоже сказали, что если не сожгу, его без рук, без ног оставят", – заявил мужчина в ходе допроса.Правоохранители проверяют показания задержанного.

https://ria.ru/20220720/voenkomat-1803880745.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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