https://ria.ru/20221014/pobeda-1823922494.html

Путин предложил объявить в СНГ 2025-й годом борьбы с нацизмом

Путин предложил объявить в СНГ 2025-й годом борьбы с нацизмом - РИА Новости, 14.10.2022

Путин предложил объявить в СНГ 2025-й годом борьбы с нацизмом

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и борьбы с нацизмом, отметив, что... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:20

2022-10-14T10:20

2022-10-14T11:06

общество

снг

владимир путин

россия

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и борьбы с нацизмом, отметив, что проводимые в его рамках мероприятия будут способствовать тому, чтобы послать четкий сигнал в борьбе с нацизмом."Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы мы послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом", - сказал он на саммите СНГ в узком составе.

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, снг, владимир путин, россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945)