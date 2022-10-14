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Путин предложил объявить в СНГ 2025-й годом борьбы с нацизмом - РИА Новости, 14.10.2022
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Путин предложил объявить в СНГ 2025-й годом борьбы с нацизмом
Путин предложил объявить в СНГ 2025-й годом борьбы с нацизмом - РИА Новости, 14.10.2022
Путин предложил объявить в СНГ 2025-й годом борьбы с нацизмом
Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и борьбы с нацизмом, отметив, что... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:20
2022-10-14T11:06
общество
снг
владимир путин
россия
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и борьбы с нацизмом, отметив, что проводимые в его рамках мероприятия будут способствовать тому, чтобы послать четкий сигнал в борьбе с нацизмом."Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы мы послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом", - сказал он на саммите СНГ в узком составе.
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общество, снг, владимир путин, россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, СНГ, Владимир Путин, Россия, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945)
10:20 14.10.2022 (обновлено: 11:06 14.10.2022)
 
Путин предложил объявить в СНГ 2025-й годом борьбы с нацизмом

Путин предложил объявить в СНГ 2025-й годом борьбы с нацизмом и 80-летия Победы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗнамя Победы на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Знамя Победы на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Знамя Победы на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и борьбы с нацизмом, отметив, что проводимые в его рамках мероприятия будут способствовать тому, чтобы послать четкий сигнал в борьбе с нацизмом.
"Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы мы послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом", - сказал он на саммите СНГ в узком составе.
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ОбществоСНГВладимир ПутинРоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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