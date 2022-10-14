https://ria.ru/20221014/peregovory-1824083969.html

Россия открыта к переговорам по Украине, заявил Путин

Россия открыта к переговорам по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022

Россия открыта к переговорам по Украине, заявил Путин

Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, заявил... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:49

2022-10-14T15:49

2022-10-14T16:04

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

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турция

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда говорили, что мы открыты (к переговорам с Украиной). Мы даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей, эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Все, как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало. Если они созреют до этого, пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

https://ria.ru/20221014/sng-1823963945.html

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россия, украина, в мире, владимир путин, турция