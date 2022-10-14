https://ria.ru/20221014/peregovory-1824083969.html
Россия открыта к переговорам по Украине, заявил Путин
Россия открыта к переговорам по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
Россия открыта к переговорам по Украине, заявил Путин
Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, заявил... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:49
2022-10-14T15:49
2022-10-14T16:04
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда говорили, что мы открыты (к переговорам с Украиной). Мы даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей, эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Все, как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало. Если они созреют до этого, пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
https://ria.ru/20221014/sng-1823963945.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Владимир Путин, Турция
15:49 14.10.2022 (обновлено: 16:04 14.10.2022)
Россия открыта к переговорам по Украине, заявил Путин
Путин: Россия открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет