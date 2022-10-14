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Россия открыта к переговорам по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/peregovory-1824083969.html
Россия открыта к переговорам по Украине, заявил Путин
Россия открыта к переговорам по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
Россия открыта к переговорам по Украине, заявил Путин
Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, заявил... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:49
2022-10-14T16:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
владимир путин
турция
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда говорили, что мы открыты (к переговорам с Украиной). Мы даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей, эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Все, как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало. Если они созреют до этого, пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
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россия, украина, в мире, владимир путин, турция
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Владимир Путин, Турция
15:49 14.10.2022 (обновлено: 16:04 14.10.2022)
 
Россия открыта к переговорам по Украине, заявил Путин

Путин: Россия открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда говорили, что мы открыты (к переговорам с Украиной). Мы даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей, эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Все, как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало. Если они созреют до этого, пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 12:08
Лавров заявил о заинтересованности Украины в подрыве всех связей в СНГ
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВладимир ПутинТурция
 
 
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