https://ria.ru/20221014/patrushev-1823044051.html

Биография Дмитрия Патрушева

Биография Дмитрия Патрушева - РИА Новости, 14.10.2022

Биография Дмитрия Патрушева

Министр сельского хозяйства Дмитрий Николаевич Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T03:55

2022-10-14T03:55

2022-10-14T03:55

справки

дмитрий патрушев

санкт-петербург

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Министр сельского хозяйства Дмитрий Николаевич Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Отец Николай Патрушев – директор ФСБ России в 1999-2008 годах, с мая 2008 года – секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. В 1999 году окончил Государственный университет управления по специальности "Менеджмент". В 2002-2004 годах учился в Дипломатической академии МИД России по специальности "Мировая экономика". Доктор экономических наук. С 1999 по 2002 год работал в Министерстве транспорта Российской Федерации.В 2004 году поступил на работу в Банк внешней торговли (ОАО "Внешторгбанк", с 1 марта 2007 года – ОАО "Банк ВТБ"). С 2007 года занимал должность старшего вице-президента банка. В 2010-2018 годах – председатель правления АО "Россельхозбанк".18 мая 2018 года указом президента РФ назначен министром сельского хозяйства Российской Федерации.С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Российской Федерации. 21 января 2020 года Патрушев был переназначен министром сельского хозяйства.Член Совета директоров ПАО "Газпром".Член Наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".Награжден орденом Почета (2016).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, дмитрий патрушев, санкт-петербург