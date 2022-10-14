https://ria.ru/20221014/partiya-1823962485.html

В "Единую Россию" вступили 6500 жителей ДНР

В "Единую Россию" вступили 6500 жителей ДНР - РИА Новости, 14.10.2022

В "Единую Россию" вступили 6500 жителей ДНР

Шесть с половиной тысяч жителей ДНР вступили в "Единую Россию", в ближайшую неделю в республике также состоится общее собрание регионального отделения партии,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:04

2022-10-14T12:04

2022-10-14T12:58

политика

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

донбасс

единая россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Шесть с половиной тысяч жителей ДНР вступили в "Единую Россию", в ближайшую неделю в республике также состоится общее собрание регионального отделения партии, сообщили в ее пресс-службе."В ДНР в ближайшую неделю состоится общее собрание регионального отделения "Единой России". На нем будет избран секретарь реготделения и руководящие органы. В ряды партии уже вступили 6,5 тысяч жителей ДНР, заявления на вступление написали еще несколько тысяч активистов", - говорится в сообщении.Как отметил руководитель регионального отделения партии в ДНР, врио главы региона Денис Пушилин, еще до вхождения в состав России на правах субъекта жители изъявляли желание "примкнуть к рядам самой мощной политической силы России"."Представители "Единой России" были в числе первых, кто пришел на помощь Донбассу. Теперь мы сообща работаем над проблемами региона. Люди поверили "Единой России", и мы должны сделать все, чтобы они имели возможность развивать наш регион и всю Россию в составе этой политической силы", - приводят в пресс-службе слова Пушилина на первом заседании оргкомитета 14 октября.

https://ria.ru/20221013/partiya-1823705743.html

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Дарья Буймова

политика, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, донбасс, единая россия