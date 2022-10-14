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Путин отметил роль Эрдогана в решении вопросов обменов с Украиной

Путин отметил роль Эрдогана в решении вопросов обменов с Украиной - РИА Новости, 14.10.2022

Путин отметил роль Эрдогана в решении вопросов обменов с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно участвует в процессе обмена военнопленными между Россией и Украиной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:39

2022-10-14T15:39

2022-10-14T17:51

специальная военная операция на украине

украина

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

россия

турция

в мире

ситуация в днр и лнр

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АСТАНА, 14 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно участвует в процессе обмена военнопленными между Россией и Украиной, заявил президент России Владимир Путин."Господин Эрдоган сыграл уже достаточно заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе, скажем, это связано с обменами. Он реально включался лично в эту работу и, как известно, результат есть. Мы за это ему тоже благодарны, потому что мы получили и своих военнослужащих, офицеров", - рассказал Путин.

https://ria.ru/20221013/plennye-1823753064.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Эрдоган сыграл заметную роль в решении вопросов обмена с Украиной ЭРДОГАН СЫГРАЛ ЗАМЕТНУЮ РОЛЬ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ОБМЕНА С УКРАИНОЙ - ПУТИН 2022-10-14T15:39 true PT0M22S

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Кирилл Волков

украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, турция, в мире, ситуация в днр и лнр