https://ria.ru/20221014/obmen-1824078652.html
Путин отметил роль Эрдогана в решении вопросов обменов с Украиной
Путин отметил роль Эрдогана в решении вопросов обменов с Украиной - РИА Новости, 14.10.2022
Путин отметил роль Эрдогана в решении вопросов обменов с Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно участвует в процессе обмена военнопленными между Россией и Украиной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:39
2022-10-14T15:39
2022-10-14T17:51
специальная военная операция на украине
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
россия
турция
в мире
ситуация в днр и лнр
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АСТАНА, 14 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно участвует в процессе обмена военнопленными между Россией и Украиной, заявил президент России Владимир Путин."Господин Эрдоган сыграл уже достаточно заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе, скажем, это связано с обменами. Он реально включался лично в эту работу и, как известно, результат есть. Мы за это ему тоже благодарны, потому что мы получили и своих военнослужащих, офицеров", - рассказал Путин.
https://ria.ru/20221013/plennye-1823753064.html
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Путин: Эрдоган сыграл заметную роль в решении вопросов обмена с Украиной
ЭРДОГАН СЫГРАЛ ЗАМЕТНУЮ РОЛЬ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ОБМЕНА С УКРАИНОЙ - ПУТИН
2022-10-14T15:39
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, турция, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Россия, Турция, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:39 14.10.2022 (обновлено: 17:51 14.10.2022)
Путин отметил роль Эрдогана в решении вопросов обменов с Украиной
Путин: Эрдоган сыграл заметную роль в решении вопросов обменов пленными с Украиной