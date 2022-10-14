https://ria.ru/20221014/oblavy-1824088609.html

В Кремле призвали обращаться в Генпрокуратуру в случае облавы военкомами

В Кремле призвали обращаться в Генпрокуратуру в случае облавы военкомами - РИА Новости, 14.10.2022

В Кремле призвали обращаться в Генпрокуратуру в случае облавы военкомами

Все случаи вручения повесток на улицах и в метро необходимо проверять отдельно, возможно, речь идет действительно об уклонистах, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:02

2022-10-14T16:02

2022-10-14T16:27

специальная военная операция на украине

генеральная прокуратура рф

россия

москва

санкт-петербург

общество

частичная мобилизация в россии

дмитрий песков

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Все случаи вручения повесток на улицах и в метро необходимо проверять отдельно, возможно, речь идет действительно об уклонистах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Надо спросить у военкомов, на основании чего (вручают повестки - ред.). Может быть, действительно уклонисты, может быть, им помогают какие-то электронные системы. Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сообщениях про начавшиеся "облавы" в Москве и Санкт-Петербурге."Не надо "бояться ходить по Москве". Надо задать вопрос Генпрокуратуре... Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности", - добавил Песков.Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РИА Новости рассказал, что прокуроры с первых дней частичной мобилизации выявляют случаи нарушений и недостатки функционирования системы учета лиц, пребывающих в запасе. Так, на призывные пункты вызывались граждане, не попадающие под обозначенные критерии. В частности, повестки получили студенты очных отделений вузов, узкопрофильные врачи и специалисты, в том числе IT-сферы, мужчины преклонного возраста, инвалиды. В ряде регионов отмечаются случаи незаконной мобилизации на военную службу работников оборонно-промышленного комплекса. При этом Краснов отметил, что многих неурядиц можно было избежать, если бы граждане, состоящие в запасе, не игнорировали возложенные на них законом обязанности по сообщению в военные комиссариаты актуальной информации о себе, об изменении семейного положения, образования, состояния здоровья.Как подчеркнул генпрокурор, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре, и делать тут одни военкоматы крайними неправильно.

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824049432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

генеральная прокуратура рф, россия, москва, санкт-петербург, общество, частичная мобилизация в россии, дмитрий песков