16:02 14.10.2022 (обновлено: 16:27 14.10.2022)
В Кремле призвали обращаться в Генпрокуратуру в случае облавы военкомами
Песков призвал при облавах со стороны военкомов сообщать о них в Генпрокуратуру
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Все случаи вручения повесток на улицах и в метро необходимо проверять отдельно, возможно, речь идет действительно об уклонистах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Надо спросить у военкомов, на основании чего (вручают повестки - ред.). Может быть, действительно уклонисты, может быть, им помогают какие-то электронные системы. Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сообщениях про начавшиеся "облавы" в Москве и Санкт-Петербурге.
"Не надо "бояться ходить по Москве". Надо задать вопрос Генпрокуратуре... Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности", - добавил Песков.
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РИА Новости рассказал, что прокуроры с первых дней частичной мобилизации выявляют случаи нарушений и недостатки функционирования системы учета лиц, пребывающих в запасе. Так, на призывные пункты вызывались граждане, не попадающие под обозначенные критерии. В частности, повестки получили студенты очных отделений вузов, узкопрофильные врачи и специалисты, в том числе IT-сферы, мужчины преклонного возраста, инвалиды. В ряде регионов отмечаются случаи незаконной мобилизации на военную службу работников оборонно-промышленного комплекса. При этом Краснов отметил, что многих неурядиц можно было избежать, если бы граждане, состоящие в запасе, не игнорировали возложенные на них законом обязанности по сообщению в военные комиссариаты актуальной информации о себе, об изменении семейного положения, образования, состояния здоровья.
Как подчеркнул генпрокурор, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре, и делать тут одни военкоматы крайними неправильно.