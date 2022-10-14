https://ria.ru/20221014/nissan-1824044490.html
Российские активы Nissan перейдут в госсобственность в начале ноября
Российские активы Nissan перейдут в госсобственность в начале ноября - РИА Новости, 14.10.2022
Российские активы Nissan перейдут в госсобственность в начале ноября
Сделку по передаче российских активов Nissan ФГУП "НАМИ", подведомственному Минпромторгу РФ, планируется закрыть в начале ноября, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:33
2022-10-14T14:33
2022-10-14T15:02
экономика
денис мантуров
россия
санкт-петербург
москва
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сделку по передаче российских активов Nissan ФГУП "НАМИ", подведомственному Минпромторгу РФ, планируется закрыть в начале ноября, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.На этой неделе исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов (включая автозавод в Санкт-Петербурге): все они перейдут в госсобственность в лице ФГУП "НАМИ". При этом продажа предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет."Закрытие сделки по Nissan ожидается в начале ноября с учетом всех необходимых согласований", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о закрытии сделки с Nissan в кулуарах Российской энергетической недели.В Nissan отмечали, что единовременные убытки компании в связи с уходом из РФ оцениваются примерно в 100 миллиардов иен (686 миллионов долларов).Как ранее также сообщал Мантуров, передача завода Nissan в госсобственность предполагает сохранение его работоспособности, поддержание около 2 тысяч рабочих мест, а НАМИ в рамках передачи активов имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров и создавать совместные предприятия. При этом послепродажное обслуживание автомобилей Nissan в РФ и поставку к ним запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ", также уточнял он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220923/toyota-1818906681.html
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экономика, денис мантуров, россия, санкт-петербург, москва, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, автоваз
Экономика, Денис Мантуров, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто, АвтоВАЗ
14:33 14.10.2022 (обновлено: 15:02 14.10.2022)
Российские активы Nissan перейдут в госсобственность в начале ноября
Мантуров заявил, что сделку по передаче российских активов Nissan закроют в начале ноября