https://ria.ru/20221014/nalog-1824140395.html
Трасс повысила корпоративный налог, против которого ранее выступала
Трасс повысила корпоративный налог, против которого ранее выступала - РИА Новости, 14.10.2022
Трасс повысила корпоративный налог, против которого ранее выступала
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве её предшественника... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:34
2022-10-14T17:34
2022-10-14T17:34
лиз трасс
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве её предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс."То, как мы выполняем нашу задачу (по обеспечению роста экономики – ред.) прямо сейчас должно измениться. Мы должны действовать сейчас, чтобы убедить рынки в нашей финансовой дисциплине. Поэтому я решила оставить повышение налога на прибыль предприятий, запланированное предыдущим правительством", - заявила она, выступая на незапланированной пресс-конференции.Ранее бывший министр финансов Квази Квартенг заявил, что повышение налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, объявленное министром финансов при Джонсоне Риши Сунаком для финансирования поддержки системы здравоохранения, будет отменено. Таким образом Великобритания должна была стать страной с самым низким налогом на прибыль среди стран "Большой двадцатки". Это помогло бы привлекать в британскую экономику 19 миллиардов фунтов в год.Отмена запланированного повышения являлось одной из мер плана поддержки экономики, представленного Квартенгом и предполагающего масштабное снижение налогов. Однако британское правительство столкнулось со шквалом критики, поскольку после его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в $1,054 за фунт.Несмотря на это Трасс твердо настаивала, что будет придерживаться своего плана, так как он сможет обеспечить рост британской экономики. Однако в итоге из-за давления со стороны населения и рынков ей пришлось отменить часть мер нового плана поддержки. В частности, правительство отменило снижение подоходного налога на 5% для богатых британцев, получающих свыше 150 тысяч фунтов в год, из-за недовольства населения.
https://ria.ru/20221014/khant-1824101181.html
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лиз трасс, борис джонсон, риши сунак, великобритания
Лиз Трасс, Борис Джонсон, Риши Сунак, Великобритания
Трасс повысила корпоративный налог, против которого ранее выступала
Трасс объявила о повышении корпоративного налога, против которого она ранее выступала
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве её предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс.
"То, как мы выполняем нашу задачу (по обеспечению роста экономики – ред.) прямо сейчас должно измениться. Мы должны действовать сейчас, чтобы убедить рынки в нашей финансовой дисциплине. Поэтому я решила оставить повышение налога на прибыль предприятий, запланированное предыдущим правительством", - заявила она, выступая на незапланированной пресс-конференции.
Ранее бывший министр финансов Квази Квартенг заявил, что повышение налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, объявленное министром финансов при Джонсоне Риши Сунаком
для финансирования поддержки системы здравоохранения, будет отменено. Таким образом Великобритания должна была стать страной с самым низким налогом на прибыль среди стран "Большой двадцатки". Это помогло бы привлекать в британскую экономику 19 миллиардов фунтов в год.
Отмена запланированного повышения являлось одной из мер плана поддержки экономики, представленного Квартенгом и предполагающего масштабное снижение налогов. Однако британское правительство столкнулось со шквалом критики, поскольку после его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в $1,054 за фунт.
Несмотря на это Трасс твердо настаивала, что будет придерживаться своего плана, так как он сможет обеспечить рост британской экономики. Однако в итоге из-за давления со стороны населения и рынков ей пришлось отменить часть мер нового плана поддержки. В частности, правительство отменило снижение подоходного налога на 5% для богатых британцев, получающих свыше 150 тысяч фунтов в год, из-за недовольства населения.