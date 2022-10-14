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Движение грузовиков по Крымскому мосту запустят к вечеру субботы

Движение грузовиков по Крымскому мосту запустят к вечеру субботы - РИА Новости, 14.10.2022

Движение грузовиков по Крымскому мосту запустят к вечеру субботы

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируется запустить к вечеру субботы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:57

2022-10-14T18:57

2022-10-14T20:01

россия

общество

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

крымский мост

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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируется запустить к вечеру субботы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Завтра к вечеру мы ожидаем усиления существующих опор, и мы, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики", - сказал Хуснуллин журналистам.По его словам, на сегодняшний день в час по Крымскому мосту проезжают до 90 машин.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, марат хуснуллин, чп на крымском мосту, крымский мост