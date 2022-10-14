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Путин рассказал Эрдогану технические детали ситуации с Крымским мостом - РИА Новости, 14.10.2022
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Путин рассказал Эрдогану технические детали ситуации с Крымским мостом
Путин рассказал Эрдогану технические детали ситуации с Крымским мостом - РИА Новости, 14.10.2022
Путин рассказал Эрдогану технические детали ситуации с Крымским мостом
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин проинформировал его о технических деталях ситуации с Крымским мостом в ходе... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:05
2022-10-14T12:05
в мире
владимир путин
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россия
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министерство обороны украины
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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин проинформировал его о технических деталях ситуации с Крымским мостом в ходе переговоров в Астане.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам."Доверие России и некоторых других стран к Турции в отношении посредничества Турции (по украинскому кризису) сохраняется. Мы также поделились с ним (Владимиром Путиным) своей чувствительностью в отношении этого вопроса, Керченского моста, он также предоставил нам некоторую техническую информацию, и мы продолжим нашу работу (по посредничеству) по этому вопросу, сохраняя ту же чувствительность. Мы также рады, что доверие к Турции сохраняется", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Астаны.ФСБ России сообщала, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего, по информации СК РФ, в деле фигурируют 12 человек.
https://ria.ru/20221014/most-1823941196.html
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в мире, владимир путин, турция, россия, астана, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны украины, крымский мост, чп на крымском мосту, реджеп тайип эрдоган
В мире, Владимир Путин, Турция, Россия, Астана, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны Украины, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту, Реджеп Тайип Эрдоган
12:05 14.10.2022
 
Путин рассказал Эрдогану технические детали ситуации с Крымским мостом

Эрдоган заявил, что Путин сообщил ему о технических деталях ситуации с Крымским мостом

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин проинформировал его о технических деталях ситуации с Крымским мостом в ходе переговоров в Астане.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
Пригородный поезд ЮППК едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 11:12
Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля
"Доверие России и некоторых других стран к Турции в отношении посредничества Турции (по украинскому кризису) сохраняется. Мы также поделились с ним (Владимиром Путиным) своей чувствительностью в отношении этого вопроса, Керченского моста, он также предоставил нам некоторую техническую информацию, и мы продолжим нашу работу (по посредничеству) по этому вопросу, сохраняя ту же чувствительность. Мы также рады, что доверие к Турции сохраняется", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Астаны.
ФСБ России сообщала, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего, по информации СК РФ, в деле фигурируют 12 человек.
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Запад переходит к террористической войне против России
 
В миреВладимир ПутинТурцияРоссияАстанаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Министерство обороны УкраиныКрымский мостЧП на Крымском мостуРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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