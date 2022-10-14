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Путин рассказал Эрдогану технические детали ситуации с Крымским мостом
Путин рассказал Эрдогану технические детали ситуации с Крымским мостом - РИА Новости, 14.10.2022
Путин рассказал Эрдогану технические детали ситуации с Крымским мостом
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин проинформировал его о технических деталях ситуации с Крымским мостом в ходе... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:05
2022-10-14T12:05
2022-10-14T12:05
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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин проинформировал его о технических деталях ситуации с Крымским мостом в ходе переговоров в Астане.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам."Доверие России и некоторых других стран к Турции в отношении посредничества Турции (по украинскому кризису) сохраняется. Мы также поделились с ним (Владимиром Путиным) своей чувствительностью в отношении этого вопроса, Керченского моста, он также предоставил нам некоторую техническую информацию, и мы продолжим нашу работу (по посредничеству) по этому вопросу, сохраняя ту же чувствительность. Мы также рады, что доверие к Турции сохраняется", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Астаны.ФСБ России сообщала, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего, по информации СК РФ, в деле фигурируют 12 человек.
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в мире, владимир путин, турция, россия, астана, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны украины, крымский мост, чп на крымском мосту, реджеп тайип эрдоган
В мире, Владимир Путин, Турция, Россия, Астана, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны Украины, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин рассказал Эрдогану технические детали ситуации с Крымским мостом
Эрдоган заявил, что Путин сообщил ему о технических деталях ситуации с Крымским мостом