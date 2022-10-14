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Путин рассказал Эрдогану технические детали ситуации с Крымским мостом

Путин рассказал Эрдогану технические детали ситуации с Крымским мостом - РИА Новости, 14.10.2022

Путин рассказал Эрдогану технические детали ситуации с Крымским мостом

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин проинформировал его о технических деталях ситуации с Крымским мостом в ходе... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:05

2022-10-14T12:05

2022-10-14T12:05

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АНКАРА, 14 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин проинформировал его о технических деталях ситуации с Крымским мостом в ходе переговоров в Астане.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам."Доверие России и некоторых других стран к Турции в отношении посредничества Турции (по украинскому кризису) сохраняется. Мы также поделились с ним (Владимиром Путиным) своей чувствительностью в отношении этого вопроса, Керченского моста, он также предоставил нам некоторую техническую информацию, и мы продолжим нашу работу (по посредничеству) по этому вопросу, сохраняя ту же чувствительность. Мы также рады, что доверие к Турции сохраняется", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Астаны.ФСБ России сообщала, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего, по информации СК РФ, в деле фигурируют 12 человек.

https://ria.ru/20221014/most-1823941196.html

https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html

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