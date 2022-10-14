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Депутат Мосгордумы отправил на проверку жалобу о частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
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Депутат Мосгордумы отправил на проверку жалобу о частичной мобилизации
Депутат Мосгордумы отправил на проверку жалобу о частичной мобилизации - РИА Новости, 14.10.2022
Депутат Мосгордумы отправил на проверку жалобу о частичной мобилизации
Материал о том, что студенту колледжа вручили повестку возле московского метро, направлен в военную прокуратуру для проверки законности и правомерности таких... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:38
2022-10-14T13:38
кирилл щитов
владимир путин
андрей клишас
россия
московская городская дума
генеральная прокуратура рф
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Материал о том, что студенту колледжа вручили повестку возле московского метро, направлен в военную прокуратуру для проверки законности и правомерности таких действий, сообщил РИА Новости глава комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике в Московской городской думе Кирилл Щитов.Ранее в Telegram-каналах появились видеозаписи и фотографии, на которых сотрудники полиции останавливают людей возле станций московского метрополитена. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов якобы вручают повестки проходящим мимо мужчинам призывного возраста.Щитов уточнил, что в его мобильную приемную по вопросам частичной мобилизации в четверг поступила жалоба от родителя молодого человека на то, что ему вручили повестку на частичную мобилизацию около станции столичного метро. Отмечается, что молодой человек - студент колледжа, очной формы обучения, при себе имел студенческий билет.При этом депутат призвал при получении повестки не поддаваться панике, так как вручение повестки еще не означает призыв в рамках частичной мобилизации."Повестка и мобилизационное предписание - это разные документы. Повестка содержит в себе необходимость явиться и сообщить о себе сведения. Если гражданин не проходит под требования для частичной мобилизации, установленные министерством обороны, то после уточнения данных и изучения основания для отсрочки в военкомате гражданина отправят обратно домой. Таких случаев тоже много", - рассказал Щитов.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Ранее Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся очно и очно-заочно, сообщила пресс-служба Кремля. Как говорилось в сообщении, "отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые".В пятницу председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что повальные полицейские "облавы" на призывников незаконны. По словам сенатора, недопустимо "всех без разбора хватать на улице", а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации.Клишас пояснил, что, согласно действующему законодательству, повестка может быть вручена по месту работы или учебы, но право это сделать имеют только сотрудники военных комиссариатов. При этом повестка должна быть вручена только заранее известному призывнику или лицу, подлежащему мобилизации, который подходит под критерии призыва или мобилизации, и это соответствие проверено военкомом заранее, уточнил он. Также, отметил сенатор, сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника или гражданина, подлежащего мобилизации, на которого есть письменный запрос из военкомата.
https://ria.ru/20221014/oblava-1824005917.html
https://ria.ru/20221011/povestka-1823168593.html
https://ria.ru/20221005/povestka-1821776793.html
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кирилл щитов, владимир путин, андрей клишас, россия, московская городская дума, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф, общество
Кирилл Щитов, Владимир Путин, Андрей Клишас, Россия, Московская городская дума, Генеральная прокуратура РФ, Совет Федерации РФ, Общество
13:38 14.10.2022
 
Депутат Мосгордумы отправил на проверку жалобу о частичной мобилизации

Депутат Мосгордумы отправил на проверку обращение о вручении студенту повестки около метро

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу
Мужчины, призванные на военную службу - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Мужчины, призванные на военную службу. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Материал о том, что студенту колледжа вручили повестку возле московского метро, направлен в военную прокуратуру для проверки законности и правомерности таких действий, сообщил РИА Новости глава комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике в Московской городской думе Кирилл Щитов.
Ранее в Telegram-каналах появились видеозаписи и фотографии, на которых сотрудники полиции останавливают людей возле станций московского метрополитена. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов якобы вручают повестки проходящим мимо мужчинам призывного возраста.
Сотрудник полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 13:32
Повальные полицейские "облавы" на призывников незаконны, заявил Клишас
Щитов уточнил, что в его мобильную приемную по вопросам частичной мобилизации в четверг поступила жалоба от родителя молодого человека на то, что ему вручили повестку на частичную мобилизацию около станции столичного метро. Отмечается, что молодой человек - студент колледжа, очной формы обучения, при себе имел студенческий билет.
"Материал направлен в военную прокуратуру для проверки законности и правомерности данных действий", - рассказал Щитов.
При этом депутат призвал при получении повестки не поддаваться панике, так как вручение повестки еще не означает призыв в рамках частичной мобилизации.
"Повестка и мобилизационное предписание - это разные документы. Повестка содержит в себе необходимость явиться и сообщить о себе сведения. Если гражданин не проходит под требования для частичной мобилизации, установленные министерством обороны, то после уточнения данных и изучения основания для отсрочки в военкомате гражданина отправят обратно домой. Таких случаев тоже много", - рассказал Щитов.
Повестка - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 17:18
Повестка на мобилизацию: как выглядит, когда считается действительной
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Ранее Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся очно и очно-заочно, сообщила пресс-служба Кремля. Как говорилось в сообщении, "отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые".
В пятницу председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что повальные полицейские "облавы" на призывников незаконны. По словам сенатора, недопустимо "всех без разбора хватать на улице", а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации.
Клишас пояснил, что, согласно действующему законодательству, повестка может быть вручена по месту работы или учебы, но право это сделать имеют только сотрудники военных комиссариатов. При этом повестка должна быть вручена только заранее известному призывнику или лицу, подлежащему мобилизации, который подходит под критерии призыва или мобилизации, и это соответствие проверено военкомом заранее, уточнил он. Также, отметил сенатор, сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника или гражданина, подлежащего мобилизации, на которого есть письменный запрос из военкомата.
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, в военном комиссариате в Мурманске - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 17:41
Пришла повестка: что делать, правила вручения и можно ли отказаться
 
Кирилл ЩитовВладимир ПутинАндрей КлишасРоссияМосковская городская думаГенеральная прокуратура РФСовет Федерации РФОбщество
 
 
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