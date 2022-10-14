https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823936331.html

Мобилизованных во Владимирской области начали отправлять к месту службы

Мобилизованных во Владимирской области начали отправлять к месту службы - РИА Новости, 14.10.2022

Мобилизованных во Владимирской области начали отправлять к месту службы

Владимирская область отправила первый эшелон призванных в рамках частичной мобилизации к российско-украинской границе, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:54

2022-10-14T10:54

2022-10-14T10:54

сергей шойгу

владимирская область

россия

украина

ульяновский автомобильный завод (уаз)

частичная мобилизация в россии

в мире

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РЯЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Владимирская область отправила первый эшелон призванных в рамках частичной мобилизации к российско-украинской границе, сообщил губернатор Александр Авдеев."На этой неделе мы проводили первый эшелон мобилизованных из Владимирской области к российско-украинской границе. Там опытные инструкторы должны провести с ними итоговую подготовку в условиях, близких к боевым. Скоро наши ребята приступят к выполнению задач по защите родины", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.Он добавил, что регион продолжит поддерживать мобилизованных. "Вдогонку нашим парням отправим груз с тепловыми пушками, наборами гигиены, продуктами и УАЗ. Будем дообеспечивать и реагировать на вновь возникающие потребности", - отметил Авдеев.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823876688.html

владимирская область

россия

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Варвара Скокшина

сергей шойгу, владимирская область, россия, украина, ульяновский автомобильный завод (уаз), частичная мобилизация в россии, в мире