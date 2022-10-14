06:43 14.10.2022 (обновлено: 06:51 14.10.2022)
Детям мобилизованных жителей Татарстана выплатят по 20 тысяч рублей
Правительство Татарстана: дети мобилизованных жителей региона получат по 20 тысяч рублей
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкБлизкие провожают мужчин, призванных на военную службу
Близкие провожают мужчин, призванных на военную службу. Архивное фото
КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Дети мобилизованных жителей Татарстана получат единовременные выплаты по 20 тысяч рублей, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства республики.
"Установить единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого не достигшего 18 лет ребенка гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации", - говорится в постановлении.
Отмечается, что данная выплата не будет учитываться при начислении мер социальной поддержки - пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, субсидий и иных выплат.
Средства на выплаты будут направлены из резервного фонда кабинета министров Татарстана. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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