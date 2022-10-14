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Детям мобилизованных жителей Татарстана выплатят по 20 тысяч рублей - РИА Новости, 14.10.2022
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Детям мобилизованных жителей Татарстана выплатят по 20 тысяч рублей
Детям мобилизованных жителей Татарстана выплатят по 20 тысяч рублей - РИА Новости, 14.10.2022
Детям мобилизованных жителей Татарстана выплатят по 20 тысяч рублей
Дети мобилизованных жителей Татарстана получат единовременные выплаты по 20 тысяч рублей, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T06:43
2022-10-14T06:51
частичная мобилизация в россии
россия
сергей шойгу
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КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Дети мобилизованных жителей Татарстана получат единовременные выплаты по 20 тысяч рублей, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства республики.Отмечается, что данная выплата не будет учитываться при начислении мер социальной поддержки - пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, субсидий и иных выплат.Средства на выплаты будут направлены из резервного фонда кабинета министров Татарстана. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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частичная мобилизация в россии, россия, сергей шойгу
Частичная мобилизация в России, Россия, Сергей Шойгу
06:43 14.10.2022 (обновлено: 06:51 14.10.2022)
 
Детям мобилизованных жителей Татарстана выплатят по 20 тысяч рублей

Правительство Татарстана: дети мобилизованных жителей региона получат по 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкБлизкие провожают мужчин, призванных на военную службу
Близкие провожают мужчин, призванных на военную службу - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Близкие провожают мужчин, призванных на военную службу. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Дети мобилизованных жителей Татарстана получат единовременные выплаты по 20 тысяч рублей, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства республики.
"Установить единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого не достигшего 18 лет ребенка гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации", - говорится в постановлении.
Отмечается, что данная выплата не будет учитываться при начислении мер социальной поддержки - пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, субсидий и иных выплат.
Средства на выплаты будут направлены из резервного фонда кабинета министров Татарстана. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Военные билеты призывников - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 19:40
В Марий Эл призванные в ходе частичной мобилизации получат выплату
 
Частичная мобилизация в РоссииРоссияСергей Шойгу
 
 
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