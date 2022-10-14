https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823887720.html

Детям мобилизованных жителей Татарстана выплатят по 20 тысяч рублей

Детям мобилизованных жителей Татарстана выплатят по 20 тысяч рублей - РИА Новости, 14.10.2022

Детям мобилизованных жителей Татарстана выплатят по 20 тысяч рублей

Дети мобилизованных жителей Татарстана получат единовременные выплаты по 20 тысяч рублей, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T06:43

2022-10-14T06:43

2022-10-14T06:51

частичная мобилизация в россии

россия

сергей шойгу

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КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Дети мобилизованных жителей Татарстана получат единовременные выплаты по 20 тысяч рублей, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства республики.Отмечается, что данная выплата не будет учитываться при начислении мер социальной поддержки - пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, субсидий и иных выплат.Средства на выплаты будут направлены из резервного фонда кабинета министров Татарстана. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220923/vyplata-1819054587.html

россия

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частичная мобилизация в россии, россия, сергей шойгу