https://ria.ru/20221014/matvienko-1823975969.html

Матвиенко рассказала о востребованности института наблюдателей МПА СНГ

Матвиенко рассказала о востребованности института наблюдателей МПА СНГ - РИА Новости, 14.10.2022

Матвиенко рассказала о востребованности института наблюдателей МПА СНГ

С созданием института наблюдателей Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ более 15 лет назад была ликвидирована монополия западного мира на оценку выборов,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:38

2022-10-14T12:38

2022-10-14T12:38

в мире

валентина матвиенко

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. С созданием института наблюдателей Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ более 15 лет назад была ликвидирована монополия западного мира на оценку выборов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на саммите глав государств СНГ."Среди достижений (МПА) отмечу и ликвидацию монополии западного мира на оценку выборов. Более 15 лет назад в рамках МПА был создан специальный институт по оказанию методической поддержки электоральным процессам", - сказала она.По славам Матвиенко, тогда же была разработана и конвенция СНГ, в которой зафиксированы универсальные критерии оценки демократических выборов. "Они не дают ни единой возможности для политических спекуляций и двойных стандартов. Честность и справедливость — вот те принципы, которые наблюдатели МПА всегда отстаивают в ходе мониторинговых миссий", - заявила спикер.Как подчеркнула Матвиенко, с 1994 года наблюдатели МПА провели порядка 150 миссий, среди них - наблюдение за референдумами по внесению изменений и дополнений в конституции Белоруссии и Казахстана."Мы продолжаем укреплять это востребованное измерение нашего сотрудничества. На предстоящем через две недели в Самарканде пленарном заседании ассамблеи ключевой темой будет законодательная поддержка электоральных процессов, планируем принять ряд важных документов", - сообщила она.

https://ria.ru/20210922/golosovanie-1751303375.html

https://ria.ru/20220930/lavrov-1820512018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, валентина матвиенко, белоруссия, казахстан, самарканд, совет федерации рф, снг