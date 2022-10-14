https://ria.ru/20221014/marganets-1824215272.html

СМИ сообщили о взрывах в городе Марганец в Днепропетровской области

СМИ сообщили о взрывах в городе Марганец в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.10.2022

СМИ сообщили о взрывах в городе Марганец в Днепропетровской области

Взрывы слышны в городе Марганец в Днепропетровской области Украины, сообщает телеканал 5.ua. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T23:09

2022-10-14T23:09

2022-10-14T23:09

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Марганец в Днепропетровской области Украины, сообщает телеканал 5.ua.Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221012/vzryv-1823337483.html

украина

днепропетровская область

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в мире, украина, днепропетровская область