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Путин назвал заявления Макрона о карабахском конфликте неприемлемыми - РИА Новости, 14.10.2022
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Путин назвал заявления Макрона о карабахском конфликте неприемлемыми
Путин назвал заявления Макрона о карабахском конфликте неприемлемыми - РИА Новости, 14.10.2022
Путин назвал заявления Макрона о карабахском конфликте неприемлемыми
Президент России Владимир Путин счел некорректными заявления французского коллеги Эммануэля Макрона, который сказал, что Москва использует конфликт в Нагорном... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:09
2022-10-14T12:59
россия
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
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АСТАНА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин счел некорректными заявления французского коллеги Эммануэля Макрона, который сказал, что Москва использует конфликт в Нагорном Карабахе для дестабилизации Южного Кавказа."Я с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции по поводу результатов встречи &lt;...&gt; 6 октября. Считаю, что эти заявления... В них отсутствует понимание самого хода конфликта и французская, судя по всему, информация о позиции сторон, поэтому они прозвучали некорректно, я бы даже сказал, извращенно, неприемлемо", — сказал Путин на саммите СНГ в узком составе.Он добавил, что у них с Макроном еще будет возможность обсудить эти слова."В любом случае Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него", — добавил российский президент.О том, что Россия якобы использовала нагорнокарабахский конфликт для попыток дестабилизировать ситуацию и создать беспорядок на Южном Кавказе, чтобы "ослабить и разделить всех", Макрон заявил в интервью телеканалу France. По мнению французского лидера, Москва "явно играла в игру Азербайджана при турецком соучастии" и намеревалась "ослабить Армению, которая когда-то была ей близка".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823582729.html
https://ria.ru/20221010/makron-1822780709.html
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россия, в мире, владимир путин, эммануэль макрон
Россия, В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
10:09 14.10.2022 (обновлено: 12:59 14.10.2022)
 
Путин назвал заявления Макрона о карабахском конфликте неприемлемыми

Путин назвал заявления Макрона о роли России в карабахском конфликте некорректными

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин счел некорректными заявления французского коллеги Эммануэля Макрона, который сказал, что Москва использует конфликт в Нагорном Карабахе для дестабилизации Южного Кавказа.
"Я с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции по поводу результатов встречи <...> 6 октября. Считаю, что эти заявления... В них отсутствует понимание самого хода конфликта и французская, судя по всему, информация о позиции сторон, поэтому они прозвучали некорректно, я бы даже сказал, извращенно, неприемлемо", — сказал Путин на саммите СНГ в узком составе.
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Он добавил, что у них с Макроном еще будет возможность обсудить эти слова.
"В любом случае Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него", — добавил российский президент.
О том, что Россия якобы использовала нагорнокарабахский конфликт для попыток дестабилизировать ситуацию и создать беспорядок на Южном Кавказе, чтобы "ослабить и разделить всех", Макрон заявил в интервью телеканалу France. По мнению французского лидера, Москва "явно играла в игру Азербайджана при турецком соучастии" и намеревалась "ослабить Армению, которая когда-то была ей близка".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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