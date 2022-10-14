https://ria.ru/20221014/makron-1823917782.html

Путин назвал заявления Макрона о карабахском конфликте неприемлемыми

Путин назвал заявления Макрона о карабахском конфликте неприемлемыми - РИА Новости, 14.10.2022

Путин назвал заявления Макрона о карабахском конфликте неприемлемыми

Президент России Владимир Путин счел некорректными заявления французского коллеги Эммануэля Макрона, который сказал, что Москва использует конфликт в Нагорном... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:09

2022-10-14T10:09

2022-10-14T12:59

россия

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

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АСТАНА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин счел некорректными заявления французского коллеги Эммануэля Макрона, который сказал, что Москва использует конфликт в Нагорном Карабахе для дестабилизации Южного Кавказа."Я с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции по поводу результатов встречи <...> 6 октября. Считаю, что эти заявления... В них отсутствует понимание самого хода конфликта и французская, судя по всему, информация о позиции сторон, поэтому они прозвучали некорректно, я бы даже сказал, извращенно, неприемлемо", — сказал Путин на саммите СНГ в узком составе.Он добавил, что у них с Макроном еще будет возможность обсудить эти слова."В любом случае Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него", — добавил российский президент.О том, что Россия якобы использовала нагорнокарабахский конфликт для попыток дестабилизировать ситуацию и создать беспорядок на Южном Кавказе, чтобы "ослабить и разделить всех", Макрон заявил в интервью телеканалу France. По мнению французского лидера, Москва "явно играла в игру Азербайджана при турецком соучастии" и намеревалась "ослабить Армению, которая когда-то была ей близка".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823582729.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, владимир путин, эммануэль макрон