https://ria.ru/20221014/lukashenko-1823916328.html

Запад хочет расчленить евразийское пространство, заявил Лукашенко

Запад хочет расчленить евразийское пространство, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022

Запад хочет расчленить евразийское пространство, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные стратеги хотят расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать страны СНГ... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:03

2022-10-14T10:03

2022-10-14T16:00

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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снг

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные стратеги хотят расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать страны СНГ как сырьевые и промышленные придатки, так что членам Содружества нужно быть готовыми к провокациям."Думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире - расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. События недавние в Казахстане, Узбекистане - убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех", - заявил Лукашенко в Астане на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. Его слова приводит белорусское агентство Sputnik Беларусь."К сожалению, то, о чем мы так долго говорили на протяжении многих лет, свершилось, стало реальностью. Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше", - сказал белорусский лидер. По словам Лукашенко, сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Белоруссия.

https://ria.ru/20221014/lukashenko-1823916010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, казахстан, узбекистан, снг