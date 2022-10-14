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Запад хочет расчленить евразийское пространство, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022
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Запад хочет расчленить евразийское пространство, заявил Лукашенко
Запад хочет расчленить евразийское пространство, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022
Запад хочет расчленить евразийское пространство, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные стратеги хотят расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать страны СНГ... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:03
2022-10-14T16:00
в мире
александр лукашенко
белоруссия
казахстан
узбекистан
снг
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные стратеги хотят расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать страны СНГ как сырьевые и промышленные придатки, так что членам Содружества нужно быть готовыми к провокациям."Думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире - расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. События недавние в Казахстане, Узбекистане - убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех", - заявил Лукашенко в Астане на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. Его слова приводит белорусское агентство Sputnik Беларусь."К сожалению, то, о чем мы так долго говорили на протяжении многих лет, свершилось, стало реальностью. Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше", - сказал белорусский лидер. По словам Лукашенко, сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Белоруссия.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, казахстан, узбекистан, снг
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, СНГ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
10:03 14.10.2022 (обновлено: 16:00 14.10.2022)
 
Запад хочет расчленить евразийское пространство, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: Запад хочет расчленить евразийское пространство по секторам влияния

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные стратеги хотят расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать страны СНГ как сырьевые и промышленные придатки, так что членам Содружества нужно быть готовыми к провокациям.
"Думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире - расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. События недавние в Казахстане, Узбекистане - убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех", - заявил Лукашенко в Астане на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. Его слова приводит белорусское агентство Sputnik Беларусь.
"К сожалению, то, о чем мы так долго говорили на протяжении многих лет, свершилось, стало реальностью. Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше", - сказал белорусский лидер. По словам Лукашенко, сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Белоруссия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 10:00Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко заявил, что против стран СНГ развязана гибридная война
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияКазахстанУзбекистанСНГ
 
 
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