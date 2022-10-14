10:03 14.10.2022 (обновлено: 16:00 14.10.2022)
Запад хочет расчленить евразийское пространство, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: Запад хочет расчленить евразийское пространство по секторам влияния
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные стратеги хотят расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать страны СНГ как сырьевые и промышленные придатки, так что членам Содружества нужно быть готовыми к провокациям.
"Думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире - расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. События недавние в Казахстане, Узбекистане - убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех", - заявил Лукашенко в Астане на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. Его слова приводит белорусское агентство Sputnik Беларусь.
"К сожалению, то, о чем мы так долго говорили на протяжении многих лет, свершилось, стало реальностью. Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше", - сказал белорусский лидер. По словам Лукашенко, сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Белоруссия.