https://ria.ru/20221014/kontsert-1823970552.html

В Петербурге пройдет премьера "Концерта №3 с оркестром "Диалог: Я и Ты"

В Петербурге пройдет премьера "Концерта №3 с оркестром "Диалог: Я и Ты" - РИА Новости, 14.10.2022

В Петербурге пройдет премьера "Концерта №3 с оркестром "Диалог: Я и Ты"

Сегодня, 14 октября, состоится петербургская премьера "Третьего концерта для скрипки с оркестром "Диалог: Я и Ты" современного композитора Софии Губайдулиной,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:20

2022-10-14T14:20

2022-10-14T14:21

культура

новости культуры

санкт-петербург

новосибирск

вадим репин

музыка

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792405153_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_e05c5a5355c2860701fc3030c2008d0c.jpg

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Сегодня, 14 октября, состоится петербургская премьера "Третьего концерта для скрипки с оркестром "Диалог: Я и Ты" современного композитора Софии Губайдулиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Петербургской филармонии.Произведение было написано по заказу Вадима Репина и его Транссибирского Арт-фестиваля. Впервые оно было представлено публике в 2018 году в Новосибирске. В Петербурге Концерт прозвучит в исполнении Репина и Симфонического оркестра филармонии под управлением главного дирижера Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликса Коробова. Также в программе "Симфония №25 Моцарта", "Рапсодия для скрипки с оркестром "Цыганка" Равеля и "Третья симфония" Брамса.Губайдулина – автор более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра и кино.

https://ria.ru/20221006/muzyka-1821965780.html

санкт-петербург

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, санкт-петербург, новосибирск, вадим репин, музыка, знаменитости