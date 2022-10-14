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В Петербурге пройдет премьера "Концерта №3 с оркестром "Диалог: Я и Ты" - РИА Новости, 14.10.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221014/kontsert-1823970552.html
В Петербурге пройдет премьера "Концерта №3 с оркестром "Диалог: Я и Ты"
В Петербурге пройдет премьера "Концерта №3 с оркестром "Диалог: Я и Ты" - РИА Новости, 14.10.2022
В Петербурге пройдет премьера "Концерта №3 с оркестром "Диалог: Я и Ты"
Сегодня, 14 октября, состоится петербургская премьера "Третьего концерта для скрипки с оркестром "Диалог: Я и Ты" современного композитора Софии Губайдулиной,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:20
2022-10-14T14:21
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Сегодня, 14 октября, состоится петербургская премьера "Третьего концерта для скрипки с оркестром "Диалог: Я и Ты" современного композитора Софии Губайдулиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Петербургской филармонии.Произведение было написано по заказу Вадима Репина и его Транссибирского Арт-фестиваля. Впервые оно было представлено публике в 2018 году в Новосибирске. В Петербурге Концерт прозвучит в исполнении Репина и Симфонического оркестра филармонии под управлением главного дирижера Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликса Коробова. Также в программе "Симфония №25 Моцарта", "Рапсодия для скрипки с оркестром "Цыганка" Равеля и "Третья симфония" Брамса.Губайдулина – автор более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра и кино.
https://ria.ru/20221006/muzyka-1821965780.html
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новости культуры, санкт-петербург, новосибирск, вадим репин, музыка, знаменитости
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Новосибирск, Вадим Репин, Музыка, Знаменитости
14:20 14.10.2022 (обновлено: 14:21 14.10.2022)
 
В Петербурге пройдет премьера "Концерта №3 с оркестром "Диалог: Я и Ты"

Премьера "Концерта №3 с оркестром "Диалог: Я и Ты" состоится в Петербурге 14 октября

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкСкрипач Вадим Репин на репетиции программы "Па-де-де на пальцах и для пальцев" на верхней сцене Большого театра
Скрипач Вадим Репин на репетиции программы Па-де-де на пальцах и для пальцев на верхней сцене Большого театра - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Сегодня, 14 октября, состоится петербургская премьера "Третьего концерта для скрипки с оркестром "Диалог: Я и Ты" современного композитора Софии Губайдулиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Петербургской филармонии.
Произведение было написано по заказу Вадима Репина и его Транссибирского Арт-фестиваля. Впервые оно было представлено публике в 2018 году в Новосибирске.
В Петербурге Концерт прозвучит в исполнении Репина и Симфонического оркестра филармонии под управлением главного дирижера Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликса Коробова. Также в программе "Симфония №25 Моцарта", "Рапсодия для скрипки с оркестром "Цыганка" Равеля и "Третья симфония" Брамса.
Губайдулина – автор более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра и кино.
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