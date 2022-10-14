https://ria.ru/20221014/konstitutsiya-1823994380.html
Вице-спикер Госдумы подарил Пушилину обновленный текст Конституции
Вице-спикер Госдумы подарил Пушилину обновленный текст Конституции - РИА Новости, 14.10.2022
Вице-спикер Госдумы подарил Пушилину обновленный текст Конституции
Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол вручил врио главы Донецкой Народной Республики Денису Пушилину подарочное издание обновленного текста Конституции России, РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:09
2022-10-14T13:09
2022-10-14T13:10
шолбан кара-оол
денис пушилин
владимир путин
херсонская область
россия
донецкая народная республика
политика
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол вручил врио главы Донецкой Народной Республики Денису Пушилину подарочное издание обновленного текста Конституции России, а в ответ получил композицию с донбасским углем, передает корреспондент РИА Новости."Это новая редакция Конституции РФ. Конечно же, она должна быть здесь", - сказал Пушилину Кара-оол.В ответ врио главы республики подарил ему художественную композицию - шахтерскую каску, полную донецкого угля."Это уголь. Угольный регион, угольный край, причем это десятилетиями все выстраивалось… Уголь настоящий, но лаком покрыт", - прокомментировал Пушилин.Пятого октября президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с изменениями на основании законов о принятии новых регионов в состав РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступил в силу со дня его подписания, 5 октября.Шестого октября на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован текст обновленной конституции России, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221014/donbass-1823989354.html
https://ria.ru/20221014/pravo-1823946204.html
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РИА Новости
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шолбан кара-оол, денис пушилин, владимир путин, херсонская область , россия, донецкая народная республика, политика
Шолбан Кара-оол, Денис Пушилин, Владимир Путин, Херсонская область , Россия, Донецкая Народная Республика, Политика
13:09 14.10.2022 (обновлено: 13:10 14.10.2022)
Вице-спикер Госдумы подарил Пушилину обновленный текст Конституции
Вице-спикер Госдумы Кара-оол подарил врио главы ДНР Пушилину новый текст Конституции