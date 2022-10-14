https://ria.ru/20221014/konstitutsiya-1823994380.html

Вице-спикер Госдумы подарил Пушилину обновленный текст Конституции

Вице-спикер Госдумы подарил Пушилину обновленный текст Конституции - РИА Новости, 14.10.2022

Вице-спикер Госдумы подарил Пушилину обновленный текст Конституции

Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол вручил врио главы Донецкой Народной Республики Денису Пушилину подарочное издание обновленного текста Конституции России, РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:09

2022-10-14T13:09

2022-10-14T13:10

шолбан кара-оол

денис пушилин

владимир путин

херсонская область

россия

донецкая народная республика

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513758_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_222596486c6270463742e4b5d38374fd.jpg

ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол вручил врио главы Донецкой Народной Республики Денису Пушилину подарочное издание обновленного текста Конституции России, а в ответ получил композицию с донбасским углем, передает корреспондент РИА Новости."Это новая редакция Конституции РФ. Конечно же, она должна быть здесь", - сказал Пушилину Кара-оол.В ответ врио главы республики подарил ему художественную композицию - шахтерскую каску, полную донецкого угля."Это уголь. Угольный регион, угольный край, причем это десятилетиями все выстраивалось… Уголь настоящий, но лаком покрыт", - прокомментировал Пушилин.Пятого октября президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с изменениями на основании законов о принятии новых регионов в состав РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступил в силу со дня его подписания, 5 октября.Шестого октября на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован текст обновленной конституции России, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221014/donbass-1823989354.html

https://ria.ru/20221014/pravo-1823946204.html

херсонская область

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шолбан кара-оол, денис пушилин, владимир путин, херсонская область , россия, донецкая народная республика, политика