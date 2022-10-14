Рейтинг@Mail.ru
Вице-спикер Госдумы подарил Пушилину обновленный текст Конституции - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/konstitutsiya-1823994380.html
Вице-спикер Госдумы подарил Пушилину обновленный текст Конституции
Вице-спикер Госдумы подарил Пушилину обновленный текст Конституции - РИА Новости, 14.10.2022
Вице-спикер Госдумы подарил Пушилину обновленный текст Конституции
Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол вручил врио главы Донецкой Народной Республики Денису Пушилину подарочное издание обновленного текста Конституции России, РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:09
2022-10-14T13:10
шолбан кара-оол
денис пушилин
владимир путин
херсонская область
россия
донецкая народная республика
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513758_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_222596486c6270463742e4b5d38374fd.jpg
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол вручил врио главы Донецкой Народной Республики Денису Пушилину подарочное издание обновленного текста Конституции России, а в ответ получил композицию с донбасским углем, передает корреспондент РИА Новости."Это новая редакция Конституции РФ. Конечно же, она должна быть здесь", - сказал Пушилину Кара-оол.В ответ врио главы республики подарил ему художественную композицию - шахтерскую каску, полную донецкого угля."Это уголь. Угольный регион, угольный край, причем это десятилетиями все выстраивалось… Уголь настоящий, но лаком покрыт", - прокомментировал Пушилин.Пятого октября президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с изменениями на основании законов о принятии новых регионов в состав РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступил в силу со дня его подписания, 5 октября.Шестого октября на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован текст обновленной конституции России, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221014/donbass-1823989354.html
https://ria.ru/20221014/pravo-1823946204.html
херсонская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513758_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_511f6bc226231f1ece0b756e68e35fb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шолбан кара-оол, денис пушилин, владимир путин, херсонская область , россия, донецкая народная республика, политика
Шолбан Кара-оол, Денис Пушилин, Владимир Путин, Херсонская область , Россия, Донецкая Народная Республика, Политика
13:09 14.10.2022 (обновлено: 13:10 14.10.2022)
 
Вице-спикер Госдумы подарил Пушилину обновленный текст Конституции

Вице-спикер Госдумы Кара-оол подарил врио главы ДНР Пушилину новый текст Конституции

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол вручил врио главы Донецкой Народной Республики Денису Пушилину подарочное издание обновленного текста Конституции России, а в ответ получил композицию с донбасским углем, передает корреспондент РИА Новости.
"Это новая редакция Конституции РФ. Конечно же, она должна быть здесь", - сказал Пушилину Кара-оол.
Шолбан Кара-оол - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 13:04
В Госдуме оценили сроки стыковки ДНР с российским законодательством
В ответ врио главы республики подарил ему художественную композицию - шахтерскую каску, полную донецкого угля.
"Это уголь. Угольный регион, угольный край, причем это десятилетиями все выстраивалось… Уголь настоящий, но лаком покрыт", - прокомментировал Пушилин.
"У нас, я думаю, особых проблем зимой не будет, поэтому я его использовать не буду. В кабинете будет стоять", - пошутил Кара-оол.
Пятого октября президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с изменениями на основании законов о принятии новых регионов в состав РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступил в силу со дня его подписания, 5 октября.
Шестого октября на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован текст обновленной конституции России, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 11:24
Пушилин рассказал о сложностях правовой интеграции ДНР в Россию
 
Шолбан Кара-оолДенис ПушилинВладимир ПутинХерсонская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала