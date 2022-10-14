https://ria.ru/20221014/konferentsiya-1823898295.html

В России пройдет конференция, посвященная национальному единству

В России пройдет конференция, посвященная национальному единству - РИА Новости, 14.10.2022

В России пройдет конференция, посвященная национальному единству

Всероссийская научно-практическая конференция "Россия: единство и многообразие" пройдет в Москве 16-17 ноября. Как сообщили в оргкомитете, мероприятие... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:00

2022-10-14T09:00

2022-10-14T09:04

социальный навигатор

магомедсалам магомедов

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москва

снг

российская академия наук

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сн_образование

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Всероссийская научно-практическая конференция "Россия: единство и многообразие" пройдет в Москве 16-17 ноября. Как сообщили в оргкомитете, мероприятие приурочено к 10-летию реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года и образованию Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.По его словам, на конференции будут обсуждаться вопросы единства народов России, сохранения межнационального мира и согласия, обеспечения общественной безопасности, стабильного и поступательного развития общества, сохранение этнокультурной самобытности народов России, исторические и культурные основы общероссийской идентичности.В обсуждении примут участие представители законодательной и исполнительной власти, сотрудники научных, образовательных, общественных и молодежных организаций, эксперты из всех регионов страны и государств СНГ.Конференция будет поделена на восемь тематических секций, каждая из которых сформирована на основании приоритетных направлений государственной национальной политики. Секции пройдут в Доме Российского исторического общества, Российской академии наук, Общественной палате Российской Федерации, а также на площадках столичных вузов.Организаторами выступают Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям, Минобрнауки и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России).

https://na.ria.ru/20221013/rudn-1823481424.html

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социальный навигатор, магомедсалам магомедов, россия, москва, снг, российская академия наук, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), сн_образование, общество