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В России пройдет конференция, посвященная национальному единству
В России пройдет конференция, посвященная национальному единству - РИА Новости, 14.10.2022
В России пройдет конференция, посвященная национальному единству
Всероссийская научно-практическая конференция "Россия: единство и многообразие" пройдет в Москве 16-17 ноября. Как сообщили в оргкомитете, мероприятие... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:00
2022-10-14T09:00
2022-10-14T09:04
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магомедсалам магомедов
россия
москва
снг
российская академия наук
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сн_образование
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Всероссийская научно-практическая конференция "Россия: единство и многообразие" пройдет в Москве 16-17 ноября. Как сообщили в оргкомитете, мероприятие приурочено к 10-летию реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года и образованию Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.По его словам, на конференции будут обсуждаться вопросы единства народов России, сохранения межнационального мира и согласия, обеспечения общественной безопасности, стабильного и поступательного развития общества, сохранение этнокультурной самобытности народов России, исторические и культурные основы общероссийской идентичности.В обсуждении примут участие представители законодательной и исполнительной власти, сотрудники научных, образовательных, общественных и молодежных организаций, эксперты из всех регионов страны и государств СНГ.Конференция будет поделена на восемь тематических секций, каждая из которых сформирована на основании приоритетных направлений государственной национальной политики. Секции пройдут в Доме Российского исторического общества, Российской академии наук, Общественной палате Российской Федерации, а также на площадках столичных вузов.Организаторами выступают Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям, Минобрнауки и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России).
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социальный навигатор, магомедсалам магомедов, россия, москва, снг, российская академия наук, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), сн_образование, общество
Социальный навигатор, Магомедсалам Магомедов, Россия, Москва, СНГ, Российская академия наук, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), СН_Образование, Общество
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Всероссийская научно-практическая конференция "Россия: единство и многообразие" пройдет в Москве 16-17 ноября. Как сообщили в оргкомитете, мероприятие приурочено к 10-летию реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года и образованию Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
"Наша страна — исторически сформировавшийся многонациональный союз равноправных народов. Для нас всегда чрезвычайно важно укрепление национального согласия, сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия страны, обеспечение гражданского единства и объединение всего народа России для достижения общих целей", — отметил заместитель руководителя администрации президента, председатель президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Магомедсалам Магомедов.
По его словам, на конференции будут обсуждаться вопросы единства народов России, сохранения межнационального мира и согласия, обеспечения общественной безопасности, стабильного и поступательного развития общества, сохранение этнокультурной самобытности народов России, исторические и культурные основы общероссийской идентичности.
В обсуждении примут участие представители законодательной и исполнительной власти, сотрудники научных, образовательных, общественных и молодежных организаций, эксперты из всех регионов страны и государств СНГ.
Конференция будет поделена на восемь тематических секций, каждая из которых сформирована на основании приоритетных направлений государственной национальной политики. Секции пройдут в Доме Российского исторического общества, Российской академии наук, Общественной палате Российской Федерации, а также на площадках столичных вузов.
Организаторами выступают Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям, Минобрнауки и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России).