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В России пройдет конференция, посвященная национальному единству - РИА Новости, 14.10.2022
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В России пройдет конференция, посвященная национальному единству
В России пройдет конференция, посвященная национальному единству - РИА Новости, 14.10.2022
В России пройдет конференция, посвященная национальному единству
Всероссийская научно-практическая конференция "Россия: единство и многообразие" пройдет в Москве 16-17 ноября. Как сообщили в оргкомитете, мероприятие... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:00
2022-10-14T09:04
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магомедсалам магомедов
россия
москва
снг
российская академия наук
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Всероссийская научно-практическая конференция "Россия: единство и многообразие" пройдет в Москве 16-17 ноября. Как сообщили в оргкомитете, мероприятие приурочено к 10-летию реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года и образованию Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.По его словам, на конференции будут обсуждаться вопросы единства народов России, сохранения межнационального мира и согласия, обеспечения общественной безопасности, стабильного и поступательного развития общества, сохранение этнокультурной самобытности народов России, исторические и культурные основы общероссийской идентичности.В обсуждении примут участие представители законодательной и исполнительной власти, сотрудники научных, образовательных, общественных и молодежных организаций, эксперты из всех регионов страны и государств СНГ.Конференция будет поделена на восемь тематических секций, каждая из которых сформирована на основании приоритетных направлений государственной национальной политики. Секции пройдут в Доме Российского исторического общества, Российской академии наук, Общественной палате Российской Федерации, а также на площадках столичных вузов.Организаторами выступают Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям, Минобрнауки и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России).
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социальный навигатор, магомедсалам магомедов, россия, москва, снг, российская академия наук, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), сн_образование, общество
Социальный навигатор, Магомедсалам Магомедов, Россия, Москва, СНГ, Российская академия наук, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), СН_Образование, Общество
09:00 14.10.2022 (обновлено: 09:04 14.10.2022)
 

В России пройдет конференция, посвященная национальному единству

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСтуденты на занятиях в аудитории
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Всероссийская научно-практическая конференция "Россия: единство и многообразие" пройдет в Москве 16-17 ноября. Как сообщили в оргкомитете, мероприятие приурочено к 10-летию реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года и образованию Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

"Наша страна — исторически сформировавшийся многонациональный союз равноправных народов. Для нас всегда чрезвычайно важно укрепление национального согласия, сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия страны, обеспечение гражданского единства и объединение всего народа России для достижения общих целей", — отметил заместитель руководителя администрации президента, председатель президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Магомедсалам Магомедов.

По его словам, на конференции будут обсуждаться вопросы единства народов России, сохранения межнационального мира и согласия, обеспечения общественной безопасности, стабильного и поступательного развития общества, сохранение этнокультурной самобытности народов России, исторические и культурные основы общероссийской идентичности.
В обсуждении примут участие представители законодательной и исполнительной власти, сотрудники научных, образовательных, общественных и молодежных организаций, эксперты из всех регионов страны и государств СНГ.
Конференция будет поделена на восемь тематических секций, каждая из которых сформирована на основании приоритетных направлений государственной национальной политики. Секции пройдут в Доме Российского исторического общества, Российской академии наук, Общественной палате Российской Федерации, а также на площадках столичных вузов.
Организаторами выступают Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям, Минобрнауки и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России).
Пресс-конференция на тему: Довузовская подготовка иностранных граждан: ответы на современные вызовы - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 09:00
Иностранцы голосуют количеством. Приток студентов в российские вузы вырос
 
Социальный навигаторМагомедсалам МагомедовРоссияМоскваСНГРоссийская академия наукМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)СН_ОбразованиеОбщество
 
 
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