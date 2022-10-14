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"Все органы перепутались": Кондулайнен раскрыла подробности инсульта - РИА Новости, 14.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221014/kondulaynen-1824171319.html
"Все органы перепутались": Кондулайнен раскрыла подробности инсульта
"Все органы перепутались": Кондулайнен раскрыла подробности инсульта - РИА Новости, 14.10.2022
"Все органы перепутались": Кондулайнен раскрыла подробности инсульта
Инсульт принес актрисе Елене Кондулайнен потерю памяти, об этом артистка рассказала в интервью Андрею Малахову. Недуг она перенесла в 2020 году. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:53
2022-10-14T19:51
шоубиз
елена кондулайнен
инсульт
новости культуры
андрей малахов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Инсульт принес актрисе Елене Кондулайнен потерю памяти, об этом артистка рассказала в интервью Андрею Малахову. Недуг она перенесла в 2020 году. Кроме того, еще одним последствием перенесенного инсульта стала потеря голоса. Кондулайнен прошла долгий путь реабилитации. Ей помогали сыновья и брат.Ранее Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии во время беременности.
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елена кондулайнен, инсульт, новости культуры, андрей малахов
Шоубиз, Елена Кондулайнен, Инсульт, Новости культуры, Андрей Малахов
18:53 14.10.2022 (обновлено: 19:51 14.10.2022)
 
"Все органы перепутались": Кондулайнен раскрыла подробности инсульта

Актриса Елена Кондулайнен рассказала об ужасах пережитого инсульта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк31-й Московский Международный кинофестиваль в Москве
31-й Московский Международный кинофестиваль в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Инсульт принес актрисе Елене Кондулайнен потерю памяти, об этом артистка рассказала в интервью Андрею Малахову. Недуг она перенесла в 2020 году.

"Я была в коме три дня. Я ничего не помнила. Не помнила, что у меня сыновья. Не помнила кто я и как меня зовут. Память возвращалась 1,5 года", – поделилась актриса.

Кроме того, еще одним последствием перенесенного инсульта стала потеря голоса.

"С речью были проблемы, ведь у меня случилось несмыкание связок. Я не могла петь, интонировать", – сказала артистка.

Кондулайнен прошла долгий путь реабилитации. Ей помогали сыновья и брат.

"Сыновья и брат – это самые близкие люди. Сын меня носил на руках в ванну. Это просто ужас, что я испытала, когда ты не можешь ничего делать. И такое ощущение, что все органы перепутались", – пожаловалась артистка.

Ранее Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии во время беременности.
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ШоубизЕлена КондулайненИнсультНовости культурыАндрей Малахов
 
 
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