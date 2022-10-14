18:53 14.10.2022 (обновлено: 19:51 14.10.2022)
"Все органы перепутались": Кондулайнен раскрыла подробности инсульта
Актриса Елена Кондулайнен рассказала об ужасах пережитого инсульта
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк31-й Московский Международный кинофестиваль в Москве
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Инсульт принес актрисе Елене Кондулайнен потерю памяти, об этом артистка рассказала в интервью Андрею Малахову. Недуг она перенесла в 2020 году.
"Я была в коме три дня. Я ничего не помнила. Не помнила, что у меня сыновья. Не помнила кто я и как меня зовут. Память возвращалась 1,5 года", – поделилась актриса.
Кроме того, еще одним последствием перенесенного инсульта стала потеря голоса.
"С речью были проблемы, ведь у меня случилось несмыкание связок. Я не могла петь, интонировать", – сказала артистка.
Кондулайнен прошла долгий путь реабилитации. Ей помогали сыновья и брат.
"Сыновья и брат – это самые близкие люди. Сын меня носил на руках в ванну. Это просто ужас, что я испытала, когда ты не можешь ничего делать. И такое ощущение, что все органы перепутались", – пожаловалась артистка.
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