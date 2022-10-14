https://ria.ru/20221014/kondulaynen-1824171319.html

"Все органы перепутались": Кондулайнен раскрыла подробности инсульта

"Все органы перепутались": Кондулайнен раскрыла подробности инсульта - РИА Новости, 14.10.2022

"Все органы перепутались": Кондулайнен раскрыла подробности инсульта

Инсульт принес актрисе Елене Кондулайнен потерю памяти, об этом артистка рассказала в интервью Андрею Малахову. Недуг она перенесла в 2020 году. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:53

2022-10-14T18:53

2022-10-14T19:51

шоубиз

елена кондулайнен

инсульт

новости культуры

андрей малахов

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Инсульт принес актрисе Елене Кондулайнен потерю памяти, об этом артистка рассказала в интервью Андрею Малахову. Недуг она перенесла в 2020 году. Кроме того, еще одним последствием перенесенного инсульта стала потеря голоса. Кондулайнен прошла долгий путь реабилитации. Ей помогали сыновья и брат.Ранее Ольга Орлова рассказала о своем самочувствии во время беременности.

https://ria.ru/20220525/efremov-1790608759.html

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елена кондулайнен, инсульт, новости культуры, андрей малахов