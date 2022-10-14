https://ria.ru/20221014/koka-1824115224.html
Агент Коки назвал клеветой обвинения в адрес певицы за оскорбления верующих
Агент Коки назвал клеветой обвинения в адрес певицы за оскорбления верующих - РИА Новости, 14.10.2022
Агент Коки назвал клеветой обвинения в адрес певицы за оскорбления верующих
Представитель певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой) назвал клеветой информацию о том, что поведение артистки на концерте во Владивостоке было оскорбительным, в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:52
2022-10-14T16:52
2022-10-14T16:52
шоубиз
клава кока
владивосток
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представитель певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой) назвал клеветой информацию о том, что поведение артистки на концерте во Владивостоке было оскорбительным, в том числе для верующих.Накануне в своем Instagram-аккаунте* артистка рассказала, что на нее обрушились обвинения после концерта на центральной площади во Владивостоке 4 сентября, где она якобы "выступала в полуголом виде на фоне церкви, нецензурно выражалась, и тем самым развращала молодежь и оскорбляла чувства верующих". Она отметила, что не знала, что на фоне сцены находится церковь. Более того, она заявила, что "артист не выбирает место нахождения сцены". По ее словам, она намерена разбираться в этой ситуации через суд.Ранее в аналогичную ситуацию попадал Филипп Киркоров. В одном из его номеров юбилейного шоу на песню "Марина Магдалена" использовали большой крест в качестве декораций. Певец взбирался на него, как на Голгофу. Это возмутило верующих. В итоге Киркоров изменил концепцию номеру. *Деятельность Meta (соцсети Facebook, Insragram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220630/kirkorov-1799320740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клава кока, владивосток
Шоубиз, Клава Кока, Владивосток
Агент Коки назвал клеветой обвинения в адрес певицы за оскорбления верующих
Агент певицы Клавы Коки назвал клеветой обвинения в адрес певицы за оскорбления верующих
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представитель певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой) назвал клеветой информацию о том, что поведение артистки на концерте во Владивостоке было оскорбительным, в том числе для верующих.
"Без комментариев. Это все абсолютно клевета, ложь и нет ничего такого", – сказал РИА Новости pr-агент артистки.
Накануне в своем Instagram-аккаунте* артистка рассказала, что на нее обрушились обвинения после концерта на центральной площади во Владивостоке 4 сентября, где она якобы "выступала в полуголом виде на фоне церкви, нецензурно выражалась, и тем самым развращала молодежь и оскорбляла чувства верующих".
Она отметила, что не знала, что на фоне сцены находится церковь. Более того, она заявила, что "артист не выбирает место нахождения сцены". По ее словам, она намерена разбираться в этой ситуации через суд.
Ранее в аналогичную ситуацию попадал
Филипп Киркоров. В одном из его номеров юбилейного шоу на песню "Марина Магдалена" использовали большой крест в качестве декораций. Певец взбирался на него, как на Голгофу. Это возмутило верующих. В итоге Киркоров изменил концепцию номеру.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Insragram) запрещена в России как экстремистская