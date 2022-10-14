https://ria.ru/20221014/koka-1824115224.html

Агент Коки назвал клеветой обвинения в адрес певицы за оскорбления верующих

Агент Коки назвал клеветой обвинения в адрес певицы за оскорбления верующих - РИА Новости, 14.10.2022

Агент Коки назвал клеветой обвинения в адрес певицы за оскорбления верующих

Представитель певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой) назвал клеветой информацию о том, что поведение артистки на концерте во Владивостоке было оскорбительным, в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:52

2022-10-14T16:52

2022-10-14T16:52

шоубиз

клава кока

владивосток

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представитель певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой) назвал клеветой информацию о том, что поведение артистки на концерте во Владивостоке было оскорбительным, в том числе для верующих.Накануне в своем Instagram-аккаунте* артистка рассказала, что на нее обрушились обвинения после концерта на центральной площади во Владивостоке 4 сентября, где она якобы "выступала в полуголом виде на фоне церкви, нецензурно выражалась, и тем самым развращала молодежь и оскорбляла чувства верующих". Она отметила, что не знала, что на фоне сцены находится церковь. Более того, она заявила, что "артист не выбирает место нахождения сцены". По ее словам, она намерена разбираться в этой ситуации через суд.Ранее в аналогичную ситуацию попадал Филипп Киркоров. В одном из его номеров юбилейного шоу на песню "Марина Магдалена" использовали большой крест в качестве декораций. Певец взбирался на него, как на Голгофу. Это возмутило верующих. В итоге Киркоров изменил концепцию номеру. *Деятельность Meta (соцсети Facebook, Insragram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220630/kirkorov-1799320740.html

владивосток

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

клава кока, владивосток