https://ria.ru/20221014/kndr-1824053472.html

КНДР продолжила артиллерийские учения близ буферной зоны

КНДР продолжила артиллерийские учения близ буферной зоны - РИА Новости, 14.10.2022

КНДР продолжила артиллерийские учения близ буферной зоны

КНДР продолжила артиллерийские учения близ буферной зоны в Желтом и Японском морях, вызвав настороженность в Южной Корее, говорится в распространенном в пятницу РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:49

2022-10-14T14:49

2022-10-14T14:49

в мире

южная корея

японское море

желтое море

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. КНДР продолжила артиллерийские учения близ буферной зоны в Желтом и Японском морях, вызвав настороженность в Южной Корее, говорится в распространенном в пятницу в Сеуле сообщении объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи."Наши вооруженные силы сегодня, 14 октября, принимают меры, зафиксировав с 17.00 (11.00 МСК) около 80 артиллерийских залпов в сторону Восточного (Японского) моря из района Чанджон северокорейской провинции Канвондо и после 17.20 (11.20 МСК) около 200 залпов и многочисленные водяные столбы в Западном (Желтом) в районе от залива Хэджу до окрестностей Чансанкот", - говорится в сообщении комитета.Предположительно снаряды упали к северу от разграничительной линии.Южная Корея потребовала прекращения подобных действий, подчеркнув, что артиллерийские стрельбы в пределах буферных зон в Японском и Желтом морях "являются явным нарушением соглашения от 19 сентября (2018 года)", и "угрожают миру и безопасности не только на Корейском полуострове, но и всего международного сообщества".Вместе с тем, по сообщениям из Пхеньяна, представитель генштаба Корейской народной армии (КНА) заявил, что 13 октября в районе расположения 5-м армейского корпуса "южнокорейские войска вели артобстрелы более 10 часов"."Считая серьезными провокационные действия южнокорейских военных кругов на фронтовой полосе, мы приняли сильные военные контрмеры", - привело слова представителя генштаба КНА северокорейское агентство ЦТАК."Наша армия делает строгое предупреждение о безрассудных военных действиях южнокорейских военных кругов, вызывающих военную напряженность на фронтовой полосе", - заявил он.Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу КНДР произвела пуск баллистической ракеты малой дальности и около 170 залпов в сторону Японского моря.Опасность подобного противостояния показал инцидент 23 октября 2010 года. В тот день артобстрелом со стороны КНДР были убиты двое южнокорейских военнослужащих и еще 17 получили ранения на острове Йонпхёндо в Желтом море. По утверждению Южной Кореи, северные корейцы выпустили около сотни снарядов по базе ВВС. Генштаб КНА выступил с собственной версией событий, обвинив южан в "провокации" и заявив, что "несмотря на предупреждения" Южная Корея вела огонь в направлении водного пространства КНДР.

https://ria.ru/20221013/kndr-1823566776.html

https://ria.ru/20221010/kndr-1822681868.html

https://ria.ru/20221012/emiraty-1823208166.html

южная корея

японское море

желтое море

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, японское море, желтое море, кндр (северная корея)