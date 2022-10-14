Рейтинг@Mail.ru
Китай выпустил облигации для поддержки развития "зеленой" инфраструктуры - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221014/kitay-1824051909.html
Китай выпустил облигации для поддержки развития "зеленой" инфраструктуры
Китай выпустил облигации для поддержки развития "зеленой" инфраструктуры - РИА Новости, 14.10.2022
Китай выпустил облигации для поддержки развития "зеленой" инфраструктуры
Государственный банк развития Китая, один их крупнейших банков, отвечающий за проведение финансовой политики правительства, выпустил "зеленые" облигации на... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:51
2022-10-14T14:51
россия-китай: главное
китай
экономика
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730651777_0:188:3071:1916_1920x0_80_0_0_16fd1bdc93ccc60dcc1ec5e6fd7c4b00.jpg
МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Государственный банк развития Китая, один их крупнейших банков, отвечающий за проведение финансовой политики правительства, выпустил "зеленые" облигации на общую сумму 12 миллиардов юаней (1,69 миллиарда долларов) для стимулирования трансформации инфраструктуры.Привлеченные средства пойдут на реализацию “зеленых” проектов в таких секторах, как городская экологическая инфраструктура, строительство и эксплуатация городской и сельской систем общественного транспорта.По оценкам, эти проекты помогут сократить выбросы углекислого газа примерно на 59,2 тысячи тонн и снизить потребление угольного эквивалента на 29,5 тысяч тонн в год.Облигации со сроком погашения три года и процентной ставкой 2,11% были размещены на китайском межбанковском рынке облигаций. Подписной коэффициент достиг 4,41 раза.К данному моменту банк выпустил "зеленые" финансовые облигации общей стоимостью около 156 миллиардов юаней.
https://ria.ru/20221013/zagryaznenie-1823763335.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730651777_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cc302089eaee481d758e5a35530e8a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, экономика, экология
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Экология
14:51 14.10.2022
 

Китай выпустил облигации для поддержки развития "зеленой" инфраструктуры

© AP Photo / Ng Han GuanСолнечные батареи в Нинся-Хуэйском автономном округе
Солнечные батареи в Нинся-Хуэйском автономном округе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Государственный банк развития Китая, один их крупнейших банков, отвечающий за проведение финансовой политики правительства, выпустил "зеленые" облигации на общую сумму 12 миллиардов юаней (1,69 миллиарда долларов) для стимулирования трансформации инфраструктуры.
Привлеченные средства пойдут на реализацию “зеленых” проектов в таких секторах, как городская экологическая инфраструктура, строительство и эксплуатация городской и сельской систем общественного транспорта.
Посетители парка Ароматные холмы в пригороде Пекина - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 16:00Россия-Китай: Главное
Эксперты: загрязнение озоном угрожает здоровью растений
По оценкам, эти проекты помогут сократить выбросы углекислого газа примерно на 59,2 тысячи тонн и снизить потребление угольного эквивалента на 29,5 тысяч тонн в год.
Облигации со сроком погашения три года и процентной ставкой 2,11% были размещены на китайском межбанковском рынке облигаций. Подписной коэффициент достиг 4,41 раза.
К данному моменту банк выпустил "зеленые" финансовые облигации общей стоимостью около 156 миллиардов юаней.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономикаЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала