https://ria.ru/20221014/kitay-1824051909.html
Китай выпустил облигации для поддержки развития "зеленой" инфраструктуры
Китай выпустил облигации для поддержки развития "зеленой" инфраструктуры - РИА Новости, 14.10.2022
Китай выпустил облигации для поддержки развития "зеленой" инфраструктуры
Государственный банк развития Китая, один их крупнейших банков, отвечающий за проведение финансовой политики правительства, выпустил "зеленые" облигации на... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:51
2022-10-14T14:51
2022-10-14T14:51
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МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Государственный банк развития Китая, один их крупнейших банков, отвечающий за проведение финансовой политики правительства, выпустил "зеленые" облигации на общую сумму 12 миллиардов юаней (1,69 миллиарда долларов) для стимулирования трансформации инфраструктуры.Привлеченные средства пойдут на реализацию “зеленых” проектов в таких секторах, как городская экологическая инфраструктура, строительство и эксплуатация городской и сельской систем общественного транспорта.По оценкам, эти проекты помогут сократить выбросы углекислого газа примерно на 59,2 тысячи тонн и снизить потребление угольного эквивалента на 29,5 тысяч тонн в год.Облигации со сроком погашения три года и процентной ставкой 2,11% были размещены на китайском межбанковском рынке облигаций. Подписной коэффициент достиг 4,41 раза.К данному моменту банк выпустил "зеленые" финансовые облигации общей стоимостью около 156 миллиардов юаней.
https://ria.ru/20221013/zagryaznenie-1823763335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика, экология
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