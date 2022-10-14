https://ria.ru/20221014/khab-1823982980.html

Эрдоган рассказал, где может разместиться новый газовый хаб

Эрдоган рассказал, где может разместиться новый газовый хаб - РИА Новости, 14.10.2022

Эрдоган рассказал, где может разместиться новый газовый хаб

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что газовый хаб, с идеей реализации которого выступил российский лидер Владимир Путин, может быть расположен в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:53

2022-10-14T12:53

2022-10-14T14:15

турция

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реджеп тайип эрдоган

природный газ

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европа

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КАИР, 14 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что газовый хаб, с идеей реализации которого выступил российский лидер Владимир Путин, может быть расположен в европейской части Турции.Турецкий лидер отметил, что Анкара построит инфраструктурный объект "в наиболее подходящем для этого месте". Эрдоган добавил, что в Турции уже есть хаб для распределения газа по стране, но новый проект будет международным.Глава Турции также рассказал, что они с Путиным поручили делегациям двух стран быстро начать работу по проекту."Наше Министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проработают этот вопрос и представят его нам, а затем мы сделаем следующий шаг. Здесь не нужно ждать", — подчеркнул Эрдоган.В минувшую среду Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве озвучил предложение создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше.Накануне на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что с созданием газового хаба станет возможным спокойное регулирование цен "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров, реакция Турции была "весьма положительная, заинтересованная". Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос, добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20221014/khab-1823898064.html

https://ria.ru/20221014/gaz-1823976720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

турция, россия, реджеп тайип эрдоган, природный газ, в мире, европа