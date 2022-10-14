12:53 14.10.2022 (обновлено: 14:15 14.10.2022)
Эрдоган рассказал, где может разместиться новый газовый хаб
Эрдоган анонсировал создание международного газового хаба в Турции в кратчайшие сроки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
КАИР, 14 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что газовый хаб, с идеей реализации которого выступил российский лидер Владимир Путин, может быть расположен в европейской части Турции.
"Фракия выглядит наиболее оптимальным расположением для подобного распределительного центра", — цитирует телеканал NTV заявление Эрдогана по возвращению из Астаны.
Турецкий лидер отметил, что Анкара построит инфраструктурный объект "в наиболее подходящем для этого месте". Эрдоган добавил, что в Турции уже есть хаб для распределения газа по стране, но новый проект будет международным.
Глава Турции также рассказал, что они с Путиным поручили делегациям двух стран быстро начать работу по проекту.
"Наше Министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проработают этот вопрос и представят его нам, а затем мы сделаем следующий шаг. Здесь не нужно ждать", — подчеркнул Эрдоган.
В минувшую среду Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве озвучил предложение создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше.
Накануне на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что с созданием газового хаба станет возможным спокойное регулирование цен "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров, реакция Турции была "весьма положительная, заинтересованная". Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос, добавил представитель Кремля.