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Эрдоган рассказал, где может разместиться новый газовый хаб - РИА Новости, 14.10.2022
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Эрдоган рассказал, где может разместиться новый газовый хаб
Эрдоган рассказал, где может разместиться новый газовый хаб - РИА Новости, 14.10.2022
Эрдоган рассказал, где может разместиться новый газовый хаб
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что газовый хаб, с идеей реализации которого выступил российский лидер Владимир Путин, может быть расположен в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:53
2022-10-14T14:15
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
природный газ
в мире
европа
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КАИР, 14 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что газовый хаб, с идеей реализации которого выступил российский лидер Владимир Путин, может быть расположен в европейской части Турции.Турецкий лидер отметил, что Анкара построит инфраструктурный объект "в наиболее подходящем для этого месте". Эрдоган добавил, что в Турции уже есть хаб для распределения газа по стране, но новый проект будет международным.Глава Турции также рассказал, что они с Путиным поручили делегациям двух стран быстро начать работу по проекту."Наше Министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проработают этот вопрос и представят его нам, а затем мы сделаем следующий шаг. Здесь не нужно ждать", — подчеркнул Эрдоган.В минувшую среду Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве озвучил предложение создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше.Накануне на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что с созданием газового хаба станет возможным спокойное регулирование цен "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров, реакция Турции была "весьма положительная, заинтересованная". Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос, добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20221014/khab-1823898064.html
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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, природный газ, в мире, европа
Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Природный газ, В мире, Европа
12:53 14.10.2022 (обновлено: 14:15 14.10.2022)
 
Эрдоган рассказал, где может разместиться новый газовый хаб

Эрдоган анонсировал создание международного газового хаба в Турции в кратчайшие сроки

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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КАИР, 14 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что газовый хаб, с идеей реализации которого выступил российский лидер Владимир Путин, может быть расположен в европейской части Турции.

"Фракия выглядит наиболее оптимальным расположением для подобного распределительного центра", — цитирует телеканал NTV заявление Эрдогана по возвращению из Астаны.

Турецкий лидер отметил, что Анкара построит инфраструктурный объект "в наиболее подходящем для этого месте". Эрдоган добавил, что в Турции уже есть хаб для распределения газа по стране, но новый проект будет международным.
Глава Турции также рассказал, что они с Путиным поручили делегациям двух стран быстро начать работу по проекту.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Переговоры по газовому хабу начнутся на следующей неделе, сообщил источник
"Наше Министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проработают этот вопрос и представят его нам, а затем мы сделаем следующий шаг. Здесь не нужно ждать", — подчеркнул Эрдоган.
В минувшую среду Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве озвучил предложение создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше.
Накануне на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что с созданием газового хаба станет возможным спокойное регулирование цен "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров, реакция Турции была "весьма положительная, заинтересованная". Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос, добавил представитель Кремля.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 12:39
Новак выразил надежду, что ЕС не установит потолок цен на импортируемый газ
 
ТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганПриродный газВ миреЕвропа
 
 
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