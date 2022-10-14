https://ria.ru/20221014/khab-1823898064.html

Переговоры по газовому хабу начнутся на следующей неделе, сообщил источник

Переговоры по газовому хабу начнутся на следующей неделе, сообщил источник - РИА Новости, 14.10.2022

Переговоры по газовому хабу начнутся на следующей неделе, сообщил источник

Переговоры между представителями России и Турции по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:52

2022-10-14T08:52

2022-10-14T10:44

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АНКАРА, 14 окт — РИА Новости. Переговоры между представителями России и Турции по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.По результатам этих контактов президенты двух стран, которые лично контролируют процесс, получат подробный доклад."В этой связи ожидается продолжение телефонной дипломатии лидеров", — заключил источник.Газовый хабВ минувшую среду Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве озвучил предложение создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше.Накануне на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что с созданием газового хаба станет возможным спокойное регулирование цен "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров, реакция Турции была "весьма положительная, заинтересованная". Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос, добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20221013/energetika-1823821772.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/schet-1823864833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, россия, анкара (провинция), в мире