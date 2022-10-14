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Переговоры по газовому хабу начнутся на следующей неделе, сообщил источник - РИА Новости, 14.10.2022
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Переговоры по газовому хабу начнутся на следующей неделе, сообщил источник
Переговоры по газовому хабу начнутся на следующей неделе, сообщил источник - РИА Новости, 14.10.2022
Переговоры по газовому хабу начнутся на следующей неделе, сообщил источник
Переговоры между представителями России и Турции по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:52
2022-10-14T10:44
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АНКАРА, 14 окт — РИА Новости. Переговоры между представителями России и Турции по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.По результатам этих контактов президенты двух стран, которые лично контролируют процесс, получат подробный доклад."В этой связи ожидается продолжение телефонной дипломатии лидеров", — заключил источник.Газовый хабВ минувшую среду Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве озвучил предложение создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше.Накануне на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что с созданием газового хаба станет возможным спокойное регулирование цен "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров, реакция Турции была "весьма положительная, заинтересованная". Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос, добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20221013/energetika-1823821772.html
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турция, россия, анкара (провинция), в мире
Турция, Россия, Анкара (провинция), В мире
08:52 14.10.2022 (обновлено: 10:44 14.10.2022)
 
Переговоры по газовому хабу начнутся на следующей неделе, сообщил источник

Переговоры делегаций России и Турции по газовому хабу планируют начать на следующей неделе

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа. Архивное фото
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АНКАРА, 14 окт — РИА Новости. Переговоры между представителями России и Турции по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

"Лидерами двух стран соответствующим ведомствам поручено в очень оперативном порядке начать обсуждения, изучение возможностей этой идеи. Уже на следующей неделе мы начнем переговоры, место определится в ближайшие дни", — сказал собеседник агентства.

По результатам этих контактов президенты двух стран, которые лично контролируют процесс, получат подробный доклад.
"В этой связи ожидается продолжение телефонной дипломатии лидеров", — заключил источник.
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Газовый хаб

В минувшую среду Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве озвучил предложение создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше.
Накануне на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что с созданием газового хаба станет возможным спокойное регулирование цен "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров, реакция Турции была "весьма положительная, заинтересованная". Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос, добавил представитель Кремля.
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