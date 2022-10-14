https://ria.ru/20221014/italiya-1823929276.html

В Италии путешественникам предложили необычный туристический кешбэк

В Италии путешественникам предложили необычный туристический кешбэк - РИА Новости, 14.10.2022

В Италии путешественникам предложили необычный туристический кешбэк

В Италии внедряют необычный вариант туристического кешбэка, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:45

2022-10-14T11:45

2022-10-14T11:46

туризм

новости - туризм

туризм

италия

фриули-венеция-джулия

ассоциация туроператоров россии (атор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153220/55/1532205511_63:0:1857:1009_1920x0_80_0_0_b45ba3b7be907f96b50e935972768d82.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Италии внедряют необычный вариант туристического кешбэка, сообщает АТОР.Власти региона Фриули-Венеция-Джулия, расположенного на северо-востоке страны и граничащего с Австрией и Словенией, придумали, как продвинуть себя в низкий сезон.Местный совет по туризму планирует возмещать траты на дорогу гостям, если они приедут поездом из любой точки Италии и остановятся в городах Триест и Удине, а также на прибрежных курортах Градо и Линьяно. Посетители могут путешествовать на государственных поездах Trenitalia от регулярных региональных линий до Intercity и высокоскоростных линий Frecce.Туристам надо забронировать проживание в отеле, участвующем в акции минимум на две ночи, а также прибывать и отправляться с пяти определенных станций. Тогда стоимость обратного билета на поезд им будет возвращена.Дополнительный бонус – спецкарта, дающая право бесплатного проезда в общественном транспорте, вход в музеи и скидки на посещение местных достопримечательностей.Спецпредложение по Фриули-Венеция-Джулии будет действовать до 31 мая 2023 года.

https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html

италия

фриули-венеция-джулия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, италия, фриули-венеция-джулия, ассоциация туроператоров россии (атор)