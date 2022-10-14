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В Италии путешественникам предложили необычный туристический кешбэк
В Италии путешественникам предложили необычный туристический кешбэк - РИА Новости, 14.10.2022
В Италии путешественникам предложили необычный туристический кешбэк
В Италии внедряют необычный вариант туристического кешбэка, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:45
2022-10-14T11:45
2022-10-14T11:46
туризм
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туризм
италия
фриули-венеция-джулия
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Италии внедряют необычный вариант туристического кешбэка, сообщает АТОР.Власти региона Фриули-Венеция-Джулия, расположенного на северо-востоке страны и граничащего с Австрией и Словенией, придумали, как продвинуть себя в низкий сезон.Местный совет по туризму планирует возмещать траты на дорогу гостям, если они приедут поездом из любой точки Италии и остановятся в городах Триест и Удине, а также на прибрежных курортах Градо и Линьяно. Посетители могут путешествовать на государственных поездах Trenitalia от регулярных региональных линий до Intercity и высокоскоростных линий Frecce.Туристам надо забронировать проживание в отеле, участвующем в акции минимум на две ночи, а также прибывать и отправляться с пяти определенных станций. Тогда стоимость обратного билета на поезд им будет возвращена.Дополнительный бонус – спецкарта, дающая право бесплатного проезда в общественном транспорте, вход в музеи и скидки на посещение местных достопримечательностей.Спецпредложение по Фриули-Венеция-Джулии будет действовать до 31 мая 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, италия, фриули-венеция-джулия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Италия, Фриули-Венеция-Джулия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
11:45 14.10.2022 (обновлено: 11:46 14.10.2022)
В Италии путешественникам предложили необычный туристический кешбэк
АТОР: в Италии туристам оплатят дорогу при многодневном визите в один из регионов