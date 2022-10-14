https://ria.ru/20221014/importozameschenie-1823998447.html
Путин призвал Среднюю Азию присоединиться к проектам по импортозамещению
Путин призвал Среднюю Азию присоединиться к проектам по импортозамещению - РИА Новости, 14.10.2022
Путин призвал Среднюю Азию присоединиться к проектам по импортозамещению
Президент России Владимир Путин призвал страны Центральной Азии присоединиться к российским проектам по импортозамещению. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:18
2022-10-14T13:18
2022-10-14T13:43
средняя азия
россия
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дания
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал страны Центральной Азии присоединиться к российским проектам по импортозамещению."Заинтересованы в том, чтобы ваши страны подключались к масштабным российским инициативам по импортозамещению, другим программам и проектам. Уверен, это пойдет на пользу развитию всех наших экономик, приобретению новых компетенций", - сказал он на саммите "Россия - Центральная Азия".Саммит в столице Казахстана был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.
https://ria.ru/20221004/goszakupki-1821478348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:18 14.10.2022 (обновлено: 13:43 14.10.2022)
Путин призвал Среднюю Азию присоединиться к проектам по импортозамещению
Путин призвал страны Средней Азии присоединиться к российским проектам по импортозамещению