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Путин призвал Среднюю Азию присоединиться к проектам по импортозамещению - РИА Новости, 14.10.2022
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Путин призвал Среднюю Азию присоединиться к проектам по импортозамещению
Путин призвал Среднюю Азию присоединиться к проектам по импортозамещению - РИА Новости, 14.10.2022
Путин призвал Среднюю Азию присоединиться к проектам по импортозамещению
Президент России Владимир Путин призвал страны Центральной Азии присоединиться к российским проектам по импортозамещению. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:18
2022-10-14T13:43
средняя азия
россия
в мире
владимир путин
северный поток
северный поток — 2
мвд германии
дания
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал страны Центральной Азии присоединиться к российским проектам по импортозамещению."Заинтересованы в том, чтобы ваши страны подключались к масштабным российским инициативам по импортозамещению, другим программам и проектам. Уверен, это пойдет на пользу развитию всех наших экономик, приобретению новых компетенций", - сказал он на саммите "Россия - Центральная Азия".Саммит в столице Казахстана был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.
https://ria.ru/20221004/goszakupki-1821478348.html
средняя азия
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средняя азия, россия, в мире, владимир путин, северный поток, северный поток — 2, мвд германии, дания, германия, мария захарова
Средняя Азия, Россия, В мире, Владимир Путин, Северный поток, Северный поток — 2, МВД Германии, Дания, Германия, Мария Захарова
13:18 14.10.2022 (обновлено: 13:43 14.10.2022)
 
Путин призвал Среднюю Азию присоединиться к проектам по импортозамещению

Путин призвал страны Средней Азии присоединиться к российским проектам по импортозамещению

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал страны Центральной Азии присоединиться к российским проектам по импортозамещению.
"Заинтересованы в том, чтобы ваши страны подключались к масштабным российским инициативам по импортозамещению, другим программам и проектам. Уверен, это пойдет на пользу развитию всех наших экономик, приобретению новых компетенций", - сказал он на саммите "Россия - Центральная Азия".
Саммит в столице Казахстана был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 16:05
Минфин предложил упростить механизмы импортозамещения при госзакупках
 
Средняя АзияРоссияВ миреВладимир ПутинСеверный потокСеверный поток — 2МВД ГерманииДанияГерманияМария Захарова
 
 
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