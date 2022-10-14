https://ria.ru/20221014/germaniya-1824085435.html
Путин оценил роль Германии в конфликте на Украине
Путин оценил роль Германии в конфликте на Украине - РИА Новости, 14.10.2022
Путин оценил роль Германии в конфликте на Украине
Германия, активно участвующая в украинском конфликте, предпочла поставить во главу угла свои союзнические обязательства вместо интересов собственных граждан,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:53
2022-10-14T15:53
2022-10-14T16:45
в мире
германия
украина
нато
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3816308d4253b75642a92e854470f7a4.jpg
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Германия, активно участвующая в украинском конфликте, предпочла поставить во главу угла свои союзнические обязательства вместо интересов собственных граждан, которые теперь за эту ошибку расплачиваются, заявил президент РФ Владимир Путин."Это выбор тех людей, которые легитимным образом пришли к власти в той или иной стране, в данном случае в Германии, они должны сами определить, что для них важнее: выполнение каких-то союзнических обязательств так, как они это видят, или обеспечение интересов своего собственного народа, своих национальных интересов... Во главу угла в данном случае, судя по всему, поставлены союзнические какие-то обязательства, в данном случа Федеративной Республики в рамках Северо-атлантического альянса. Правильно это или нет? Я считаю, что это ошибка", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос журналистов о том, как президент РФ может оценить, что Германия "пустилась во все тяжкие" в поддержке конфликта на Украине, и очевидно забыла, что сделала Россия для объединения немецкого народа.Он отметил, что теперь за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика и граждане ФРГ, это имеет негативные экономические последствия для еврозоны в целом и для Федеративной Республики, в частности."С ее интересами (интересами Германии - ред.), судя по всему, мало кто считается, иначе не подрывали бы "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Они хоть и не работали, но это был такой элемент надежности, что в крайнем случае их можно было включить, но теперь такой возможности нет", - подчеркнул президент.Ранее в пятницу представитель МВД ФРГ сообщила журналистам, что правоохранители Германии завершили следственные мероприятия на месте теракта на газопроводе "Северный поток - 1".
https://radiosputnik.ria.ru/20221011/germaniya-1823205483.html
германия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_228:41:2848:2006_1920x0_80_0_0_d5ae75e26c73d3deec98c40cd0dfe10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, нато, владимир путин, россия
В мире, Германия, Украина, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
15:53 14.10.2022 (обновлено: 16:45 14.10.2022)
Путин оценил роль Германии в конфликте на Украине
Путин назвал ошибкой решение ФРГ поставить обязательства перед НАТО выше интересов граждан
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Германия, активно участвующая в украинском конфликте, предпочла поставить во главу угла свои союзнические обязательства вместо интересов собственных граждан, которые теперь за эту ошибку расплачиваются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это выбор тех людей, которые легитимным образом пришли к власти в той или иной стране, в данном случае в Германии, они должны сами определить, что для них важнее: выполнение каких-то союзнических обязательств так, как они это видят, или обеспечение интересов своего собственного народа, своих национальных интересов... Во главу угла в данном случае, судя по всему, поставлены союзнические какие-то обязательства, в данном случа Федеративной Республики в рамках Северо-атлантического альянса. Правильно это или нет? Я считаю, что это ошибка", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан
, отвечая на вопрос журналистов о том, как президент РФ может оценить, что Германия "пустилась во все тяжкие" в поддержке конфликта на Украине, и очевидно забыла, что сделала Россия для объединения немецкого народа.
Он отметил, что теперь за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика и граждане ФРГ, это имеет негативные экономические последствия для еврозоны в целом и для Федеративной Республики, в частности.
"С ее интересами (интересами Германии - ред.), судя по всему, мало кто считается, иначе не подрывали бы "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Они хоть и не работали, но это был такой элемент надежности, что в крайнем случае их можно было включить, но теперь такой возможности нет", - подчеркнул президент.
Ранее в пятницу представитель МВД ФРГ сообщила журналистам, что правоохранители Германии завершили следственные мероприятия на месте теракта на газопроводе "Северный поток - 1".