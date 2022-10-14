Рейтинг@Mail.ru
Российско-китайский торгово-экономический форум прошел в Москве - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221014/forum-1824065334.html
Российско-китайский торгово-экономический форум прошел в Москве
Российско-китайский торгово-экономический форум прошел в Москве - РИА Новости, 14.10.2022
Российско-китайский торгово-экономический форум прошел в Москве
Деловой форум "Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество. Задачи и перспективы " состоялся в Москве. Участники обменялись мнениями по развитию... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:23
2022-10-14T15:23
россия-китай: главное
россия
москва
китай
экономика
торгово-промышленная палата рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824069946_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f6f632bee564b5f35af1cad5f37a244.jpg
МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Деловой форум "Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество. Задачи и перспективы " состоялся в Москве. Участники обменялись мнениями по развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Россией и КНР.В мероприятии приняли участие представители Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT), Российско-китайского делового совета, посольства КНР в РФ, Союза китайских предпринимателей в России, Института Китая и современной Азии РАН и других структур.Генеральный представитель CCPIT в России Гао Ци в своем выступлении отметил, что в этом году исполняется 70 лет с момента образования организации. Сотрудничество между Торгово-промышленной палатой РФ и аналогичными структурами в Китае - это коридор для бизнеса, нацеленного на развитие торговли и международного взаимодействия. Китайско-российский деловой совет продолжает помогать предприятиям двух стран решать проблемы и содействовать развитию их бизнеса."В нынешних условиях в китайско-российском торгово-экономическом сотрудничестве существуют вызовы и возможности," - сказал председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Он выразил надежду на то, что предприниматели двух стран смогут использовать преимущества ТПП для расширения взаимных инвестиций, раскрытия рыночного потенциала и повышения уровня международных операций.
https://ria.ru/20221014/kitay-1824052950.html
россия
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824069946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5224052f1ad5f38696f5944f0ac29494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, китай, экономика, торгово-промышленная палата рф
Россия-Китай: Главное, Россия, Москва, Китай, Экономика, Торгово-промышленная палата РФ
15:23 14.10.2022
 

Российско-китайский торгово-экономический форум прошел в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкУчастники российско-китайского форума
Участники российско-китайского форума - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Деловой форум "Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество. Задачи и перспективы " состоялся в Москве. Участники обменялись мнениями по развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Россией и КНР.
В мероприятии приняли участие представители Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT), Российско-китайского делового совета, посольства КНР в РФ, Союза китайских предпринимателей в России, Института Китая и современной Азии РАН и других структур.
Женщина проходит мимо электронного табло, показывающего индексы акций в Китае - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 14:51Россия-Китай: Главное
Индекс цен производителей в сентябре в Китае повысился на 0,9%
Генеральный представитель CCPIT в России Гао Ци в своем выступлении отметил, что в этом году исполняется 70 лет с момента образования организации. Сотрудничество между Торгово-промышленной палатой РФ и аналогичными структурами в Китае - это коридор для бизнеса, нацеленного на развитие торговли и международного взаимодействия. Китайско-российский деловой совет продолжает помогать предприятиям двух стран решать проблемы и содействовать развитию их бизнеса.
"В нынешних условиях в китайско-российском торгово-экономическом сотрудничестве существуют вызовы и возможности," - сказал председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Он выразил надежду на то, что предприниматели двух стран смогут использовать преимущества ТПП для расширения взаимных инвестиций, раскрытия рыночного потенциала и повышения уровня международных операций.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияМоскваКитайЭкономикаТоргово-промышленная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала