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Российско-китайский торгово-экономический форум прошел в Москве

Российско-китайский торгово-экономический форум прошел в Москве - РИА Новости, 14.10.2022

Российско-китайский торгово-экономический форум прошел в Москве

Деловой форум "Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество. Задачи и перспективы " состоялся в Москве. Участники обменялись мнениями по развитию... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:23

2022-10-14T15:23

2022-10-14T15:23

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торгово-промышленная палата рф

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МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Деловой форум "Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество. Задачи и перспективы " состоялся в Москве. Участники обменялись мнениями по развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Россией и КНР.В мероприятии приняли участие представители Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT), Российско-китайского делового совета, посольства КНР в РФ, Союза китайских предпринимателей в России, Института Китая и современной Азии РАН и других структур.Генеральный представитель CCPIT в России Гао Ци в своем выступлении отметил, что в этом году исполняется 70 лет с момента образования организации. Сотрудничество между Торгово-промышленной палатой РФ и аналогичными структурами в Китае - это коридор для бизнеса, нацеленного на развитие торговли и международного взаимодействия. Китайско-российский деловой совет продолжает помогать предприятиям двух стран решать проблемы и содействовать развитию их бизнеса."В нынешних условиях в китайско-российском торгово-экономическом сотрудничестве существуют вызовы и возможности," - сказал председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Он выразил надежду на то, что предприниматели двух стран смогут использовать преимущества ТПП для расширения взаимных инвестиций, раскрытия рыночного потенциала и повышения уровня международных операций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, китай, экономика, торгово-промышленная палата рф