https://ria.ru/20221014/fond-1823994800.html
Франция и Украина подписали соглашение о фонде для закупок вооружения
Франция и Украина подписали соглашение о фонде для закупок вооружения - РИА Новости, 14.10.2022
Франция и Украина подписали соглашение о фонде для закупок вооружения
Франция и Украина подписали соглашение о создании фонда в размере 100 миллионов евро для прямых закупок Киевом вооружения у французских производителей,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:10
2022-10-14T13:10
2022-10-14T13:10
в мире
франция
украина
оружие
алексей резников
себастьян лекорню
минобороны франции
министерство обороны украины
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ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Франция и Украина подписали соглашение о создании фонда в размере 100 миллионов евро для прямых закупок Киевом вооружения у французских производителей, говорится в пресс-релизе французского министерства обороны в пятницу.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах создать специальный фонд размером в 100 миллионов евро для прямых закупок оборудования Украиной."Министр обороны Франции Себастьян Лекорню и министр обороны Украины Алексей Резников подписали в четверг, 13 октября, в Брюсселе на полях министерской встречи НАТО соглашение о создании специального фонда поддержки Украины", - сообщается в пресс-релизе.Отмечается, что этот фонд позволит Киеву приобретать военную технику в соответствии с потребностям украинской армии непосредственно у французских производителей.Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. Кроме того, Макрон сообщил, что Франция работает вместе с Данией для поставок Украине еще шести гаубиц CAESAR. Также Париж направит Киеву радары, системы и ракеты ПВО.
https://ria.ru/20221014/ukraina-1823960841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, оружие, алексей резников, себастьян лекорню, минобороны франции, министерство обороны украины, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Украина, Оружие, Алексей Резников, Себастьян Лекорню, Минобороны Франции, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
Франция и Украина подписали соглашение о фонде для закупок вооружения
Франция и Украина подписали соглашение о фонде в сто миллионов евро для закупок вооружения