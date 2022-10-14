https://ria.ru/20221014/fond-1823994800.html

Франция и Украина подписали соглашение о фонде для закупок вооружения

Франция и Украина подписали соглашение о фонде для закупок вооружения - РИА Новости, 14.10.2022

Франция и Украина подписали соглашение о фонде для закупок вооружения

Франция и Украина подписали соглашение о создании фонда в размере 100 миллионов евро для прямых закупок Киевом вооружения у французских производителей,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:10

2022-10-14T13:10

2022-10-14T13:10

в мире

франция

украина

оружие

алексей резников

себастьян лекорню

минобороны франции

министерство обороны украины

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ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Франция и Украина подписали соглашение о создании фонда в размере 100 миллионов евро для прямых закупок Киевом вооружения у французских производителей, говорится в пресс-релизе французского министерства обороны в пятницу.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах создать специальный фонд размером в 100 миллионов евро для прямых закупок оборудования Украиной."Министр обороны Франции Себастьян Лекорню и министр обороны Украины Алексей Резников подписали в четверг, 13 октября, в Брюсселе на полях министерской встречи НАТО соглашение о создании специального фонда поддержки Украины", - сообщается в пресс-релизе.Отмечается, что этот фонд позволит Киеву приобретать военную технику в соответствии с потребностям украинской армии непосредственно у французских производителей.Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. Кроме того, Макрон сообщил, что Франция работает вместе с Данией для поставок Украине еще шести гаубиц CAESAR. Также Париж направит Киеву радары, системы и ракеты ПВО.

https://ria.ru/20221014/ukraina-1823960841.html

https://ria.ru/20221014/evrosoyuz-1823931025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, украина, оружие, алексей резников, себастьян лекорню, минобороны франции, министерство обороны украины, вооруженные силы украины