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Тюркские страны создадут совместный инвестиционный фонд - РИА Новости, 14.10.2022
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Тюркские страны создадут совместный инвестиционный фонд
Тюркские страны создадут совместный инвестиционный фонд - РИА Новости, 14.10.2022
Тюркские страны создадут совместный инвестиционный фонд
Создание совместного инвестиционного фонда одобрят на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде, заявил генеральный секретарь ОТГ Багдад... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:27
2022-10-14T10:27
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стамбул
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ТАШКЕНТ, 14 окт – РИА Новости. Создание совместного инвестиционного фонда одобрят на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде, заявил генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев.Саммит ОТГ состоится в Самарканде 11 ноября."Завершили работу по созданию Тюркского инвестиционного фонда, который будет одобрен и запущен на саммите. Это огромный шаг вперед в области нашей экономической интеграции", - сказал Амреев в интервью телеканалу Uzbekistan 24.Генсек ОТГ сообщил, что участники саммита также подпишут ряд документов, касающиеся транспортных коридоров, упрощения таможенных процедур, преференциальной торговли. "Прилагаем усилия по созданию режима свободной торговли в сферах сервиса и инвестиций", – добавил Амреев.Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
https://ria.ru/20221006/priglashenie-1822014611.html
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самарканд, багдад (город), стамбул, в мире
Самарканд, Багдад (город), Стамбул, В мире
10:27 14.10.2022
 
Тюркские страны создадут совместный инвестиционный фонд

Тюркские страны на саммите в Самарканде создадут совместный инвестиционный фонд

© Depositphotos / omnislashМечеть Биби-Ханым в Самарканде
Мечеть Биби-Ханым в Самарканде - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Depositphotos / omnislash
Мечеть Биби-Ханым в Самарканде. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 14 окт – РИА Новости. Создание совместного инвестиционного фонда одобрят на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде, заявил генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев.
Саммит ОТГ состоится в Самарканде 11 ноября.
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"Завершили работу по созданию Тюркского инвестиционного фонда, который будет одобрен и запущен на саммите. Это огромный шаг вперед в области нашей экономической интеграции", - сказал Амреев в интервью телеканалу Uzbekistan 24.
Генсек ОТГ сообщил, что участники саммита также подпишут ряд документов, касающиеся транспортных коридоров, упрощения таможенных процедур, преференциальной торговли. "Прилагаем усилия по созданию режима свободной торговли в сферах сервиса и инвестиций", – добавил Амреев.
Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
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