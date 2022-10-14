https://ria.ru/20221014/fond-1823926557.html

Тюркские страны создадут совместный инвестиционный фонд

Тюркские страны создадут совместный инвестиционный фонд - РИА Новости, 14.10.2022

Тюркские страны создадут совместный инвестиционный фонд

Создание совместного инвестиционного фонда одобрят на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде, заявил генеральный секретарь ОТГ Багдад... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:27

2022-10-14T10:27

2022-10-14T10:27

самарканд

багдад (город)

стамбул

в мире

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ТАШКЕНТ, 14 окт – РИА Новости. Создание совместного инвестиционного фонда одобрят на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде, заявил генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев.Саммит ОТГ состоится в Самарканде 11 ноября."Завершили работу по созданию Тюркского инвестиционного фонда, который будет одобрен и запущен на саммите. Это огромный шаг вперед в области нашей экономической интеграции", - сказал Амреев в интервью телеканалу Uzbekistan 24.Генсек ОТГ сообщил, что участники саммита также подпишут ряд документов, касающиеся транспортных коридоров, упрощения таможенных процедур, преференциальной торговли. "Прилагаем усилия по созданию режима свободной торговли в сферах сервиса и инвестиций", – добавил Амреев.Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.

https://ria.ru/20221006/priglashenie-1822014611.html

https://ria.ru/20220217/respublika-1773340603.html

самарканд

багдад (город)

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

самарканд, багдад (город), стамбул, в мире