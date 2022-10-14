https://ria.ru/20221014/evrosoyuz-1824113169.html

Евросоюз планирует обучить 15 тысяч украинских военных, сообщил источник

Евросоюз планирует обучить 15 тысяч украинских военных, сообщил источник - РИА Новости, 14.10.2022

Евросоюз планирует обучить 15 тысяч украинских военных, сообщил источник

Европейский союз в рамках тренировочной миссии для Украины планирует обучить 15 тысяч украинских военных, но эта цифра может меняться в зависимости от ситуации... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:47

2022-10-14T16:47

2022-10-14T16:47

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вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Европейский союз в рамках тренировочной миссии для Украины планирует обучить 15 тысяч украинских военных, но эта цифра может меняться в зависимости от ситуации и потребностей Киева, сообщил журналистам высокопоставленных европейский источник.Ранее источник сообщил, что главы МИД планируют 17 октября принять официальное решение по запуску тренировочной миссии для Украины, она может стартовать в середине ноября, бюджет проекта уже согласован, идет согласование числа стран-участниц и их функций."Цифра в 15 тысяч является ориентировочной и может меняться в зависимости от ситуации на Украине. Эта цифра была определена в соответствии с заявленными потребностями Украины", - сообщил источник.Он отметил, что миссия будет финансироваться из Европейского фонда мира, из которого Киеву также выделяется финансирование на военную помощь.

https://ria.ru/20221014/pomosch-1824091191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, евросоюз, вооруженные силы украины