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Евросоюз планирует обучить 15 тысяч украинских военных, сообщил источник - РИА Новости, 14.10.2022
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Евросоюз планирует обучить 15 тысяч украинских военных, сообщил источник
Евросоюз планирует обучить 15 тысяч украинских военных, сообщил источник - РИА Новости, 14.10.2022
Евросоюз планирует обучить 15 тысяч украинских военных, сообщил источник
Европейский союз в рамках тренировочной миссии для Украины планирует обучить 15 тысяч украинских военных, но эта цифра может меняться в зависимости от ситуации... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:47
2022-10-14T16:47
в мире
украина
евросоюз
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Европейский союз в рамках тренировочной миссии для Украины планирует обучить 15 тысяч украинских военных, но эта цифра может меняться в зависимости от ситуации и потребностей Киева, сообщил журналистам высокопоставленных европейский источник.Ранее источник сообщил, что главы МИД планируют 17 октября принять официальное решение по запуску тренировочной миссии для Украины, она может стартовать в середине ноября, бюджет проекта уже согласован, идет согласование числа стран-участниц и их функций."Цифра в 15 тысяч является ориентировочной и может меняться в зависимости от ситуации на Украине. Эта цифра была определена в соответствии с заявленными потребностями Украины", - сообщил источник.Он отметил, что миссия будет финансироваться из Европейского фонда мира, из которого Киеву также выделяется финансирование на военную помощь.
https://ria.ru/20221014/pomosch-1824091191.html
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в мире, украина, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
16:47 14.10.2022
 
Евросоюз планирует обучить 15 тысяч украинских военных, сообщил источник

Евросоюз во время тренировочной миссии планирует обучить 15 тысяч украинских военных

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкВоеннослужащие возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Военнослужащие возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Европейский союз в рамках тренировочной миссии для Украины планирует обучить 15 тысяч украинских военных, но эта цифра может меняться в зависимости от ситуации и потребностей Киева, сообщил журналистам высокопоставленных европейский источник.
Ранее источник сообщил, что главы МИД планируют 17 октября принять официальное решение по запуску тренировочной миссии для Украины, она может стартовать в середине ноября, бюджет проекта уже согласован, идет согласование числа стран-участниц и их функций.
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"Цифра в 15 тысяч является ориентировочной и может меняться в зависимости от ситуации на Украине. Эта цифра была определена в соответствии с заявленными потребностями Украины", - сообщил источник.
Он отметил, что миссия будет финансироваться из Европейского фонда мира, из которого Киеву также выделяется финансирование на военную помощь.
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