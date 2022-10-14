https://ria.ru/20221014/ermolaev-1824184094.html

На главу Новочебоксарска возбудили дело за подлог финансовых отчетов

На главу Новочебоксарска возбудили дело за подлог финансовых отчетов - РИА Новости, 14.10.2022

На главу Новочебоксарска возбудили дело за подлог финансовых отчетов

Уголовное дело в отношении главы города Новочебоксарска Алексея Ермолаева возбудили в Чувашии по подозрению в подлоге финансовых отчетов, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T19:27

2022-10-14T19:27

2022-10-14T19:27

происшествия

новочебоксарск

россия

чувашская республика (чувашия)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении главы города Новочебоксарска Алексея Ермолаева возбудили в Чувашии по подозрению в подлоге финансовых отчетов, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, в мае-октябре 2021 года Ермолаев предоставил руководителю аппарата Новочебоксарского городского собрания депутатов подложные финансовые отчеты по возмещению расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, в которых содержались заведомо ложные сведения о якобы понесенных им расходах на сумму более 100 тысяч рублей.По данным СУСК, Ермолаев приложил к отчетам кассовые чеки, по которым им фактически затраты не производились. На основании этих документов финансовым отделом администрации Новочебоксарска на его расчетный счет были перечислены бюджетные средства."По материалам прокуратуры города Новочебоксарска в отношении Ермолаева возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (использование заведомо подложных документов)", - говорится в сообщении регионального СУСК.В свою очередь прокуратура Чувашии сообщает, что после начала проверочных мероприятий в августе 2022 года Ермолаев частично возвратил полученные ранее деньги.

https://ria.ru/20221014/mau-1823956156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, новочебоксарск, россия, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф)