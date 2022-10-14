https://ria.ru/20221014/ermolaev-1824184094.html
На главу Новочебоксарска возбудили дело за подлог финансовых отчетов
На главу Новочебоксарска возбудили дело за подлог финансовых отчетов - РИА Новости, 14.10.2022
На главу Новочебоксарска возбудили дело за подлог финансовых отчетов
Уголовное дело в отношении главы города Новочебоксарска Алексея Ермолаева возбудили в Чувашии по подозрению в подлоге финансовых отчетов, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T19:27
2022-10-14T19:27
2022-10-14T19:27
происшествия
новочебоксарск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении главы города Новочебоксарска Алексея Ермолаева возбудили в Чувашии по подозрению в подлоге финансовых отчетов, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, в мае-октябре 2021 года Ермолаев предоставил руководителю аппарата Новочебоксарского городского собрания депутатов подложные финансовые отчеты по возмещению расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, в которых содержались заведомо ложные сведения о якобы понесенных им расходах на сумму более 100 тысяч рублей.По данным СУСК, Ермолаев приложил к отчетам кассовые чеки, по которым им фактически затраты не производились. На основании этих документов финансовым отделом администрации Новочебоксарска на его расчетный счет были перечислены бюджетные средства."По материалам прокуратуры города Новочебоксарска в отношении Ермолаева возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (использование заведомо подложных документов)", - говорится в сообщении регионального СУСК.В свою очередь прокуратура Чувашии сообщает, что после начала проверочных мероприятий в августе 2022 года Ермолаев частично возвратил полученные ранее деньги.
https://ria.ru/20221014/mau-1823956156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новочебоксарск, россия, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новочебоксарск, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Следственный комитет России (СК РФ)
На главу Новочебоксарска возбудили дело за подлог финансовых отчетов
На главу Новочебоксарска Ермолаева возбудили уголовное дело за подлог финансовых отчетов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости.
Уголовное дело в отношении главы города Новочебоксарска Алексея Ермолаева возбудили в Чувашии по подозрению в подлоге финансовых отчетов, сообщает
СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в мае-октябре 2021 года Ермолаев предоставил руководителю аппарата Новочебоксарского городского собрания депутатов подложные финансовые отчеты по возмещению расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, в которых содержались заведомо ложные сведения о якобы понесенных им расходах на сумму более 100 тысяч рублей.
По данным СУСК, Ермолаев приложил к отчетам кассовые чеки, по которым им фактически затраты не производились. На основании этих документов финансовым отделом администрации Новочебоксарска на его расчетный счет были перечислены бюджетные средства.
"По материалам прокуратуры города Новочебоксарска в отношении Ермолаева возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (использование заведомо подложных документов)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В свою очередь прокуратура Чувашии сообщает, что после начала проверочных мероприятий в августе 2022 года Ермолаев частично возвратил полученные ранее деньги.