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Виктора Дробыша покинул еще один артист - РИА Новости, 14.10.2022
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Шоубиз
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Виктора Дробыша покинул еще один артист
Виктора Дробыша покинул еще один артист - РИА Новости, 14.10.2022
Виктора Дробыша покинул еще один артист
Певец и ведущий Даниил Данилевский сообщил о прекращении сотрудничества с Виктором Дробышем в своей социальной сети. Они работали вместе пять лет. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:31
2022-10-14T16:31
шоубиз
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Певец и ведущий Даниил Данилевский сообщил о прекращении сотрудничества с Виктором Дробышем в своей социальной сети. Они работали вместе пять лет.Данилевский поблагодарил Дробыша и отметил, что продюсер стал для него "примером в отношении к жизни и к людям".Кроме того, Данилевский ответил на вопрос подписчиков о причине расторжения контракта с Дробышем. По словам певца, они расстались по "обоюдному желанию".Ранее стало известно об уходе SHAMAN от Виктора Дробыша. Артист запланировал создать свой продюсерский центр.
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виктор дробыш
Шоубиз, Виктор Дробыш
16:31 14.10.2022
 
Виктора Дробыша покинул еще один артист

Продюсерский центр Виктора Дробыша покинул еще один артист

© РИА Новости / Илья Питалев/Екатерина ЧесноковаПродюсер Виктор Дробыш / Актер Даниил Данилевский
Продюсер Виктор Дробыш / Актер Даниил Данилевский - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев/Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Певец и ведущий Даниил Данилевский сообщил о прекращении сотрудничества с Виктором Дробышем в своей социальной сети. Они работали вместе пять лет.

"Сегодня официально заканчивается наше сотрудничество с Виктором Яковлевичем Дробышем. Пересматриваю фотографии и не верю, что столько всего может произойти за пять лет", – поделился певец.

Данилевский поблагодарил Дробыша и отметил, что продюсер стал для него "примером в отношении к жизни и к людям".

"До сих пор в моих глазах вы являетесь примером. Как человек, как композитор, как продюсер. Примером в вашем отношении к жизни, к людям, которые далеко не всегда правильно относились к вам", – добавил артист.

Кроме того, Данилевский ответил на вопрос подписчиков о причине расторжения контракта с Дробышем. По словам певца, они расстались по "обоюдному желанию".

"Сотрудничество заканчивается по обоюдному желанию – абсолютно доброму и взаимному", – поделился артист.

Ранее стало известно об уходе SHAMAN от Виктора Дробыша. Артист запланировал создать свой продюсерский центр.
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