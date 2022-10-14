https://ria.ru/20221014/drobysh-1824092782.html
Виктора Дробыша покинул еще один артист
Виктора Дробыша покинул еще один артист - РИА Новости, 14.10.2022
Виктора Дробыша покинул еще один артист
Певец и ведущий Даниил Данилевский сообщил о прекращении сотрудничества с Виктором Дробышем в своей социальной сети. Они работали вместе пять лет. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:31
2022-10-14T16:31
2022-10-14T16:31
шоубиз
виктор дробыш
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Певец и ведущий Даниил Данилевский сообщил о прекращении сотрудничества с Виктором Дробышем в своей социальной сети. Они работали вместе пять лет.Данилевский поблагодарил Дробыша и отметил, что продюсер стал для него "примером в отношении к жизни и к людям".Кроме того, Данилевский ответил на вопрос подписчиков о причине расторжения контракта с Дробышем. По словам певца, они расстались по "обоюдному желанию".Ранее стало известно об уходе SHAMAN от Виктора Дробыша. Артист запланировал создать свой продюсерский центр.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор дробыш
Виктора Дробыша покинул еще один артист
Продюсерский центр Виктора Дробыша покинул еще один артист
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Певец и ведущий Даниил Данилевский сообщил о прекращении сотрудничества с Виктором Дробышем в своей социальной сети. Они работали вместе пять лет.
"Сегодня официально заканчивается наше сотрудничество с Виктором Яковлевичем Дробышем. Пересматриваю фотографии и не верю, что столько всего может произойти за пять лет", – поделился певец.
Данилевский поблагодарил Дробыша и отметил, что продюсер стал для него "примером в отношении к жизни и к людям".
"До сих пор в моих глазах вы являетесь примером. Как человек, как композитор, как продюсер. Примером в вашем отношении к жизни, к людям, которые далеко не всегда правильно относились к вам", – добавил артист.
Кроме того, Данилевский ответил на вопрос подписчиков о причине расторжения контракта с Дробышем. По словам певца, они расстались по "обоюдному желанию".
"Сотрудничество заканчивается по обоюдному желанию – абсолютно доброму и взаимному", – поделился артист.
Ранее стало известно об уходе
SHAMAN от Виктора Дробыша. Артист запланировал создать свой продюсерский центр.