https://ria.ru/20221014/drobysh-1824092782.html

Виктора Дробыша покинул еще один артист

Виктора Дробыша покинул еще один артист - РИА Новости, 14.10.2022

Виктора Дробыша покинул еще один артист

Певец и ведущий Даниил Данилевский сообщил о прекращении сотрудничества с Виктором Дробышем в своей социальной сети. Они работали вместе пять лет. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:31

2022-10-14T16:31

2022-10-14T16:31

шоубиз

виктор дробыш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824092366_0:0:1397:787_1920x0_80_0_0_fa2a6d74ed78f62442be85df67e93eaf.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Певец и ведущий Даниил Данилевский сообщил о прекращении сотрудничества с Виктором Дробышем в своей социальной сети. Они работали вместе пять лет.Данилевский поблагодарил Дробыша и отметил, что продюсер стал для него "примером в отношении к жизни и к людям".Кроме того, Данилевский ответил на вопрос подписчиков о причине расторжения контракта с Дробышем. По словам певца, они расстались по "обоюдному желанию".Ранее стало известно об уходе SHAMAN от Виктора Дробыша. Артист запланировал создать свой продюсерский центр.

https://ria.ru/20211129/kirkorov-1761218460.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

виктор дробыш