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Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС - РИА Новости, 14.10.2022
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Частный космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек отстыковался от Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T19:36
2022-10-14T19:36
2022-10-14T19:36
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Частный космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек отстыковался от Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию.Время отстыковки - 19:05 мск.Космический корабль, получивший название "Свобода" (Freedom) прибыл на МКС в апреле. Экипаж в составе астронавтов НАСА Челла Линдгрена, Боба Хайнса, Джессика Уоткинс и итальянки Самант Кристофоретти в течение полугода работал на орбите, вместе с ними на Землю вернутся результаты научных экспериментов и другой работы на орбите. Их возвращение на Землю должно было состояться еще в среду, но было отложено из-за плохих погодных условий.По графику американского космического ведомства, капсула корабля приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды в пятницу приблизительно в 16:50 по времени Восточного побережья США (23:50 мск).После возвращения Crew Dragon на Землю на МКС остается экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, астронавты НАСА Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джош Кассада, а также астронавт Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Коити Ваката.В среду Саманта Кристофоретти передала командование станцией россиянину Сергею Прокопьеву.
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Наука, Космос - РИА Наука, Саманта Кристофоретти, Земля, Атлантический океан, Флорида, Роскосмос, НАСА, Челл Линдгрен, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
В НАСА сообщили, что корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами отстыковался от МКС