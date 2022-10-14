https://ria.ru/20221014/donetsk-1823934176.html
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 14.10.2022
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 10 снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:48
2022-10-14T10:48
2022-10-14T10:48
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.52 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 10.08 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.22 по Куйбышевскому району - три снаряда того же калибра.Кроме того, в 10.24 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221014/evrosoyuz-1823931025.html
https://ria.ru/20221014/obstrel-1823914591.html
донецк (днр)
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донецк (днр), куйбышевский район, украина, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили десять снарядов по двум районам Донецка