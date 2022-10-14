Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/donetsk-1823934176.html
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 14.10.2022
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 10 снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:48
2022-10-14T10:48
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822581564_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_53d5164fe416d37e47038a901b00c9ae.jpg
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.52 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 10.08 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.22 по Куйбышевскому району - три снаряда того же калибра.Кроме того, в 10.24 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221014/evrosoyuz-1823931025.html
https://ria.ru/20221014/obstrel-1823914591.html
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822581564_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_346041f32eaf8f85293527f56dbc94c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), куйбышевский район, украина, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия
10:48 14.10.2022
 
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили десять снарядов по двум районам Донецка

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Донецка
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела центра Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.52 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 10:36
СМИ: в ЕС заканчиваются средства на возмещение поставок оружия на Украину
Ведомство добавило, что в 10.08 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.22 по Куйбышевскому району - три снаряда того же калибра.
Кроме того, в 10.24 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Харьков - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 09:53Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области обстрел повредил объект инфраструктуры
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Куйбышевский районУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала