https://ria.ru/20221014/donetsk-1823934176.html

ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку

ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 14.10.2022

ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 10 снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:48

2022-10-14T10:48

2022-10-14T10:48

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.52 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 10.08 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.22 по Куйбышевскому району - три снаряда того же калибра.Кроме того, в 10.24 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221014/evrosoyuz-1823931025.html

https://ria.ru/20221014/obstrel-1823914591.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

донецкая народная республика

россия

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донецк (днр), куйбышевский район, украина, донецкая народная республика, россия