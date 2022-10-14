https://ria.ru/20221014/dnr-1823957066.html

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта ДНР

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта ДНР - РИА Новости, 14.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:52

2022-10-14T11:52

2022-10-14T11:52

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

нато

россия

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.30 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.48 украинские войска вновь обстреляли Горловку (Никитовский район), выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 10.50 выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.53 и 11.02 - по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 11.05 украинские войска выпустили по населенному пункту Минеральное три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221014/ukraina-1823950124.html

https://ria.ru/20221014/pravo-1823946204.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато, россия