https://ria.ru/20221014/digitalopera-1823943490.html

Финал международного фестиваля цифровой оперы пройдет в Петербурге

Финал международного фестиваля цифровой оперы пройдет в Петербурге - РИА Новости, 14.10.2022

Финал международного фестиваля цифровой оперы пройдет в Петербурге

Финал международного фестиваля Digital Opera состоится в Эрмитажном театре Петербурга 14 и 15 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:08

2022-10-14T12:08

2022-10-14T12:08

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Финал международного фестиваля Digital Opera состоится в Эрмитажном театре Петербурга 14 и 15 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Смотр объединяет жанр оперы и актуального цифрового искусства. В этом году конкурс Digital Opera Performance впервые устраивает соревнование в двух категориях – мультимедиасценография и мультимедиарежиссура.Тема работы одна — "Парадиз Петра I. Наводнение". Она раскрывается в 20 музыкальных произведениях – инструментальных отрывках, оперных ариях, хоровых партиях и декламациях."В этом году исполнилось 350 лет со дня рождения Петра Первого. Санкт-Петербург – это город-мечта и главное творение первого русского императора. И естественно наш фестиваль не мог пропустить столь важной даты для России. Поэтому мы решили предложить участникам пофантазировать на тему того, каким император видел свой "Парадиз", каким он представлялся ему в снах", — говорит арт-директор фестиваля Сергей Новиков.На конкурс было прислано около 200 заявок. Из них отобрано 60.В составе жюри: Умберто Фанни, гендиректор и худрук Королевского оперного театра Маската (Оман), Вильям Грациози, гендиректор и худрук культурных проектов (Италия), Николай Скорик – режиссер и актер (Россия), Мартин Хрушка, известный сценограф Чехии, Мартин Понс, художник, клоун (Аргентина), Алексей Франдетти, главный режиссер театра "Ленком", Алексей Тановицкий, солист Мариинского театра, и другие известные театральные деятели.14 и 15 октября в Эрмитажном театре 20 мультимедиаспециалистов, вышедших в финал конкурса, представят свои работы, созданные вместе с Международным симфоническим оркестром "Таврический" под управлением Михаила Голикова и выдающимися оперными артистами.Имена победителей станут известны 15 октября на церемонии награждения. Также будет вестись онлайн-трансляция гала-концерта финалистов.

https://ria.ru/20221012/gergiev-1823494375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей новиков, николай скорик, санкт-петербург, россия, маскат (город), мариинский театр, ленком, петр i