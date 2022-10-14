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Финал международного фестиваля цифровой оперы пройдет в Петербурге - РИА Новости, 14.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221014/digitalopera-1823943490.html
Финал международного фестиваля цифровой оперы пройдет в Петербурге
Финал международного фестиваля цифровой оперы пройдет в Петербурге - РИА Новости, 14.10.2022
Финал международного фестиваля цифровой оперы пройдет в Петербурге
Финал международного фестиваля Digital Opera состоится в Эрмитажном театре Петербурга 14 и 15 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:08
2022-10-14T12:08
культура
новости культуры
сергей новиков
николай скорик
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россия
маскат (город)
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Финал международного фестиваля Digital Opera состоится в Эрмитажном театре Петербурга 14 и 15 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Смотр объединяет жанр оперы и актуального цифрового искусства. В этом году конкурс Digital Opera Performance впервые устраивает соревнование в двух категориях – мультимедиасценография и мультимедиарежиссура.Тема работы одна — "Парадиз Петра I. Наводнение". Она раскрывается в 20 музыкальных произведениях – инструментальных отрывках, оперных ариях, хоровых партиях и декламациях."В этом году исполнилось 350 лет со дня рождения Петра Первого. Санкт-Петербург – это город-мечта и главное творение первого русского императора. И естественно наш фестиваль не мог пропустить столь важной даты для России. Поэтому мы решили предложить участникам пофантазировать на тему того, каким император видел свой "Парадиз", каким он представлялся ему в снах", — говорит арт-директор фестиваля Сергей Новиков.На конкурс было прислано около 200 заявок. Из них отобрано 60.В составе жюри: Умберто Фанни, гендиректор и худрук Королевского оперного театра Маската (Оман), Вильям Грациози, гендиректор и худрук культурных проектов (Италия), Николай Скорик – режиссер и актер (Россия), Мартин Хрушка, известный сценограф Чехии, Мартин Понс, художник, клоун (Аргентина), Алексей Франдетти, главный режиссер театра "Ленком", Алексей Тановицкий, солист Мариинского театра, и другие известные театральные деятели.14 и 15 октября в Эрмитажном театре 20 мультимедиаспециалистов, вышедших в финал конкурса, представят свои работы, созданные вместе с Международным симфоническим оркестром "Таврический" под управлением Михаила Голикова и выдающимися оперными артистами.Имена победителей станут известны 15 октября на церемонии награждения. Также будет вестись онлайн-трансляция гала-концерта финалистов.
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новости культуры, сергей новиков, николай скорик, санкт-петербург, россия, маскат (город), мариинский театр, ленком, петр i
Культура, Новости культуры, Сергей Новиков, Николай Скорик, Санкт-Петербург, Россия, Маскат (город), Мариинский театр, Ленком, Петр I
12:08 14.10.2022
 
Финал международного фестиваля цифровой оперы пройдет в Петербурге

Финал Международного фестиваля Saint-Petersburg Digital Opera пройдет в Эрмитажном театре

CC BY-SA 3.0 / A.Savin / Эрмитажный театрЭрмитажный театр. Северный фасад
Эрмитажный театр. Северный фасад - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
CC BY-SA 3.0 / A.Savin / Эрмитажный театр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Финал международного фестиваля Digital Opera состоится в Эрмитажном театре Петербурга 14 и 15 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Смотр объединяет жанр оперы и актуального цифрового искусства. В этом году конкурс Digital Opera Performance впервые устраивает соревнование в двух категориях – мультимедиасценография и мультимедиарежиссура.
Тема работы одна — "Парадиз Петра I. Наводнение". Она раскрывается в 20 музыкальных произведениях – инструментальных отрывках, оперных ариях, хоровых партиях и декламациях.
"В этом году исполнилось 350 лет со дня рождения Петра Первого. Санкт-Петербург – это город-мечта и главное творение первого русского императора. И естественно наш фестиваль не мог пропустить столь важной даты для России. Поэтому мы решили предложить участникам пофантазировать на тему того, каким император видел свой "Парадиз", каким он представлялся ему в снах", — говорит арт-директор фестиваля Сергей Новиков.
На конкурс было прислано около 200 заявок. Из них отобрано 60.
В составе жюри: Умберто Фанни, гендиректор и худрук Королевского оперного театра Маската (Оман), Вильям Грациози, гендиректор и худрук культурных проектов (Италия), Николай Скорик – режиссер и актер (Россия), Мартин Хрушка, известный сценограф Чехии, Мартин Понс, художник, клоун (Аргентина), Алексей Франдетти, главный режиссер театра "Ленком", Алексей Тановицкий, солист Мариинского театра, и другие известные театральные деятели.
14 и 15 октября в Эрмитажном театре 20 мультимедиаспециалистов, вышедших в финал конкурса, представят свои работы, созданные вместе с Международным симфоническим оркестром "Таврический" под управлением Михаила Голикова и выдающимися оперными артистами.
Имена победителей станут известны 15 октября на церемонии награждения. Также будет вестись онлайн-трансляция гала-концерта финалистов.
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