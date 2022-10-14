https://ria.ru/20221014/danone-1824167192.html
Заводы Danone в России продолжают работу в обычном режиме
Заводы Danone в России продолжают работу в обычном режиме - РИА Новости, 14.10.2022
Заводы Danone в России продолжают работу в обычном режиме
Заводы Danone в РФ продолжают работу в обычном режиме, сохраняют рабочие места, поставляют продукцию, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:31
2022-10-14T18:31
2022-10-14T18:50
россия
danone
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости/Прайм. Заводы Danone в РФ продолжают работу в обычном режиме, сохраняют рабочие места, поставляют продукцию, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."По информации Минсельхоза России, заводы холдинга продолжают свою деятельность в обычном режиме, сохраняются рабочие места, а продукция поступает на российский рынок", - говорится в сообщении.Французская Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ и может списать до миллиарда евро, сообщила компания в своем релизе ранее в пятницу.В министерстве также отметили, что производство молочной продукции в РФ показывает устойчивый рост. Так, по данным Росстата, за 8 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство питьевого молока выросло на 3,1%, сливочного масла - на 10,9%, сыров - на 3,1%.
https://ria.ru/20220827/zhurnalistka-1812464161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, danone, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Danone, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
18:31 14.10.2022 (обновлено: 18:50 14.10.2022)
Заводы Danone в России продолжают работу в обычном режиме
Минсельхоз заявил о продолжении работы заводов Danone в России в обычном режиме