https://ria.ru/20221014/danone-1824167192.html

Заводы Danone в России продолжают работу в обычном режиме

Заводы Danone в России продолжают работу в обычном режиме - РИА Новости, 14.10.2022

Заводы Danone в России продолжают работу в обычном режиме

Заводы Danone в РФ продолжают работу в обычном режиме, сохраняют рабочие места, поставляют продукцию, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:31

2022-10-14T18:31

2022-10-14T18:50

россия

danone

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости/Прайм. Заводы Danone в РФ продолжают работу в обычном режиме, сохраняют рабочие места, поставляют продукцию, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."По информации Минсельхоза России, заводы холдинга продолжают свою деятельность в обычном режиме, сохраняются рабочие места, а продукция поступает на российский рынок", - говорится в сообщении.Французская Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ и может списать до миллиарда евро, сообщила компания в своем релизе ранее в пятницу.В министерстве также отметили, что производство молочной продукции в РФ показывает устойчивый рост. Так, по данным Росстата, за 8 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство питьевого молока выросло на 3,1%, сливочного масла - на 10,9%, сыров - на 3,1%.

https://ria.ru/20220827/zhurnalistka-1812464161.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, danone, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика