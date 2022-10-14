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Проект бюджета Архангельской области на три года внесли в заксобрание

Проект бюджета Архангельской области на три года внесли в заксобрание - РИА Новости, 14.10.2022

Проект бюджета Архангельской области на три года внесли в заксобрание

Губернатор Архангельской области внес в областное собрание депутатов проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, больше половины расходов... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:15

2022-10-14T12:15

2022-10-14T12:15

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Архангельской области внес в областное собрание депутатов проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, больше половины расходов следующего года будет направлено на реализацию государственных программ в рамках стратегического направления "Новое качество жизни", сообщила пресс-служба областного собрания депутатов."Доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 129,5 миллиарда рублей, расходы – 143,1 миллиарда. Две трети доходов сформированы за счет собственных налоговых и неналоговых источников. Прогнозируется, что самым крупным из них станет налог на прибыль – 35%, налог на доходы физических лиц составит 31%", - говорится в сообщении.Отмечается, что в бюджете запланированы средства на повышение заработной платы и МРОТ, на эти цели направят около 8 миллиардов рублей. Более 500 миллионов рублей предусмотрено на индексацию социальных выплат."Около 60% расходов бюджета будет направлено на реализацию государственных программ в рамках стратегического направления "Новое качество жизни", - отметили в заксобрании.Так, на программу модернизации первичного медицинского звена здравоохранения вместе с инвестициями запланировано 1,2 миллиарда рублей, в том числе 485 миллионов рублей на ремонты и оснащение медицинских учреждений. На льготное лекарственное обеспечение запланировано 2,1 миллиарда рублей. На полмиллиарда рублей увеличатся платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения.На ремонты и обновление материальной базы областных и муниципальных образовательных организаций предусмотрено более 2,1 миллиарда рублей. Более чем на 2 миллиарда рублей вырастет субвенция на общее образование. Расходы на поддержку семей с детьми в целом составят 11 миллиардов рублей, что на 1,8 миллиарда рублей больше, чем в текущем году. Существенный объем финансирования направят на реализацию национальных проектов – 22,5 миллиарда рублей.Продолжится использование нового инструмента развития – федеральных инфраструктурных бюджетных кредитов. За счет этого источника в 2023 году будут строиться дороги в Архангельске и Северодвинске в рамках комплексной застройки территорий. На эти цели предполагается привлечь 1,8 миллиарда рублей."Для нас принципиально было сохранить позиции в вопросах развития инфраструктуры, социального обеспечения людей. Несмотря на то, что наша экономика живет под прессом западных санкций, было сделано все, чтобы выполнить социальные обязательства, заложить средства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, продолжить реализацию национальных проектов и программ", – рассказала председатель областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева. Она добавила, что власти региона рассчитывают на дополнительные федеральные трансферты, поэтому объем доходов областного бюджета впоследствии будет скорректирован.В ближайшие дни проект основного финансового документа поступит в профильные комитеты и контрольно-счетную палату Архангельской области для рассмотрения основных характеристик бюджета, государственных программ и непрограммных направлений и подготовки мотивированных заключений. 14 ноября состоятся депутатские слушания по проекту бюджета. Законопроект в первом чтении планируется рассмотреть на сессии 16 ноября.

https://ria.ru/20221011/tko-1823212350.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821195658.html

https://ria.ru/20220722/arkhangelsk-1804253021.html

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архангельская область, архангельск, экономика, северодвинск