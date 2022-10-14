Проект бюджета Архангельской области на три года внесли в заксобрание

АРХАНГЕЛЬСК, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Архангельской области внес в областное собрание депутатов проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, больше половины расходов следующего года будет направлено на реализацию государственных программ в рамках стратегического направления "Новое качество жизни", сообщила пресс-служба областного собрания депутатов."Доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 129,5 миллиарда рублей, расходы – 143,1 миллиарда. Две трети доходов сформированы за счет собственных налоговых и неналоговых источников. Прогнозируется, что самым крупным из них станет налог на прибыль – 35%, налог на доходы физических лиц составит 31%", - говорится в сообщении.Отмечается, что в бюджете запланированы средства на повышение заработной платы и МРОТ, на эти цели направят около 8 миллиардов рублей. Более 500 миллионов рублей предусмотрено на индексацию социальных выплат."Около 60% расходов бюджета будет направлено на реализацию государственных программ в рамках стратегического направления "Новое качество жизни", - отметили в заксобрании.Так, на программу модернизации первичного медицинского звена здравоохранения вместе с инвестициями запланировано 1,2 миллиарда рублей, в том числе 485 миллионов рублей на ремонты и оснащение медицинских учреждений. На льготное лекарственное обеспечение запланировано 2,1 миллиарда рублей. На полмиллиарда рублей увеличатся платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения.На ремонты и обновление материальной базы областных и муниципальных образовательных организаций предусмотрено более 2,1 миллиарда рублей. Более чем на 2 миллиарда рублей вырастет субвенция на общее образование. Расходы на поддержку семей с детьми в целом составят 11 миллиардов рублей, что на 1,8 миллиарда рублей больше, чем в текущем году. Существенный объем финансирования направят на реализацию национальных проектов – 22,5 миллиарда рублей.Продолжится использование нового инструмента развития – федеральных инфраструктурных бюджетных кредитов. За счет этого источника в 2023 году будут строиться дороги в Архангельске и Северодвинске в рамках комплексной застройки территорий. На эти цели предполагается привлечь 1,8 миллиарда рублей."Для нас принципиально было сохранить позиции в вопросах развития инфраструктуры, социального обеспечения людей. Несмотря на то, что наша экономика живет под прессом западных санкций, было сделано все, чтобы выполнить социальные обязательства, заложить средства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, продолжить реализацию национальных проектов и программ", – рассказала председатель областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева. Она добавила, что власти региона рассчитывают на дополнительные федеральные трансферты, поэтому объем доходов областного бюджета впоследствии будет скорректирован.В ближайшие дни проект основного финансового документа поступит в профильные комитеты и контрольно-счетную палату Архангельской области для рассмотрения основных характеристик бюджета, государственных программ и непрограммных направлений и подготовки мотивированных заключений. 14 ноября состоятся депутатские слушания по проекту бюджета. Законопроект в первом чтении планируется рассмотреть на сессии 16 ноября.
Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Архангельской области внес в областное собрание депутатов проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, больше половины расходов следующего года будет направлено на реализацию государственных программ в рамках стратегического направления "Новое качество жизни", сообщила пресс-служба областного собрания депутатов.
"Доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 129,5 миллиарда рублей, расходы – 143,1 миллиарда. Две трети доходов сформированы за счет собственных налоговых и неналоговых источников. Прогнозируется, что самым крупным из них станет налог на прибыль – 35%, налог на доходы физических лиц составит 31%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в бюджете запланированы средства на повышение заработной платы и МРОТ, на эти цели направят около 8 миллиардов рублей. Более 500 миллионов рублей предусмотрено на индексацию социальных выплат.
"Около 60% расходов бюджета будет направлено на реализацию государственных программ в рамках стратегического направления "Новое качество жизни", - отметили в заксобрании.
Так, на программу модернизации первичного медицинского звена здравоохранения вместе с инвестициями запланировано 1,2 миллиарда рублей, в том числе 485 миллионов рублей на ремонты и оснащение медицинских учреждений. На льготное лекарственное обеспечение запланировано 2,1 миллиарда рублей. На полмиллиарда рублей увеличатся платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
На ремонты и обновление материальной базы областных и муниципальных образовательных организаций предусмотрено более 2,1 миллиарда рублей. Более чем на 2 миллиарда рублей вырастет субвенция на общее образование. Расходы на поддержку семей с детьми в целом составят 11 миллиардов рублей, что на 1,8 миллиарда рублей больше, чем в текущем году. Существенный объем финансирования направят на реализацию национальных проектов – 22,5 миллиарда рублей.
Продолжится использование нового инструмента развития – федеральных инфраструктурных бюджетных кредитов. За счет этого источника в 2023 году будут строиться дороги в Архангельске и Северодвинске в рамках комплексной застройки территорий. На эти цели предполагается привлечь 1,8 миллиарда рублей.
Выставочных пространств три. Больше всего сортов — в Пейзажном парке перед Ботаническими оранжереями. "Сад исторических роз" (представленные здесь "экспонаты" выращивались в усадьбе в XVIII–XIX веках) ищите у Колоннады. А на Нижней террасе в центральной части парка, помимо цветов, можно полюбоваться коллекцией мраморной скульптуры.
3 из 6
Выставочных пространств три. Больше всего сортов — в Пейзажном парке перед Ботаническими оранжереями. "Сад исторических роз" (представленные здесь "экспонаты" выращивались в усадьбе в XVIII–XIX веках) ищите у Колоннады. А на Нижней террасе в центральной части парка, помимо цветов, можно полюбоваться коллекцией мраморной скульптуры.
Выставочных пространств три. Больше всего сортов — в Пейзажном парке перед Ботаническими оранжереями. "Сад исторических роз" (представленные здесь "экспонаты" выращивались в усадьбе в XVIII–XIX веках) ищите у Колоннады. А на Нижней террасе в центральной части парка, помимо цветов, можно полюбоваться коллекцией мраморной скульптуры.
"Для нас принципиально было сохранить позиции в вопросах развития инфраструктуры, социального обеспечения людей. Несмотря на то, что наша экономика живет под прессом западных санкций, было сделано все, чтобы выполнить социальные обязательства, заложить средства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, продолжить реализацию национальных проектов и программ", – рассказала председатель областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева. Она добавила, что власти региона рассчитывают на дополнительные федеральные трансферты, поэтому объем доходов областного бюджета впоследствии будет скорректирован.
В ближайшие дни проект основного финансового документа поступит в профильные комитеты и контрольно-счетную палату Архангельской области для рассмотрения основных характеристик бюджета, государственных программ и непрограммных направлений и подготовки мотивированных заключений. 14 ноября состоятся депутатские слушания по проекту бюджета. Законопроект в первом чтении планируется рассмотреть на сессии 16 ноября.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.