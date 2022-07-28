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Хрупкая красота: Фестиваль роз и ботанических затей в "Архангельском" - РИА Новости, 28.07.2022
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Туризм
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Хрупкая красота: Фестиваль роз и ботанических затей в "Архангельском"
Хрупкая красота: Фестиваль роз и ботанических затей в "Архангельском" - РИА Новости, 28.07.2022
Хрупкая красота: Фестиваль роз и ботанических затей в "Архангельском"
Ярко-желтые, красные, бледно-розовые, кремовые — какие оттенки только не встретишь на Фестивале роз и ботанических затей, который проходит сейчас в... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T01:04
2022-07-28T01:04
фото
туризм
архангельское
цветы
туризм
усадьба
куда сходить
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ярко-желтые, красные, бледно-розовые, кремовые — какие оттенки только не встретишь на Фестивале роз и ботанических затей, который проходит сейчас в музее-усадьбе "Архангельское". О том, что ждет гостей на площадке и какие сюрпризы готовят организаторы, — в фотоленте РИА Новости.
архангельское
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
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01:04 28.07.2022
 
Хрупкая красота: Фестиваль роз и ботанических затей в "Архангельском"

Опубликованы яркие кадры с Фестиваля роз и ботанических затей в "Архангельском"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ярко-желтые, красные, бледно-розовые, кремовые — какие оттенки только не встретишь на Фестивале роз и ботанических затей, который проходит сейчас в музее-усадьбе "Архангельское". О том, что ждет гостей на площадке и какие сюрпризы готовят организаторы, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Усадьба в буквальном смысле утопает в цветах. Только представьте: в преддверии фестиваля ландшафтные архитекторы высадили на территории 1500 саженцев!

Посетительница на фестивале роз в музее-усадьбе Архангельское
1 из 6

Усадьба в буквальном смысле утопает в цветах. Только представьте: в преддверии фестиваля ландшафтные архитекторы высадили на территории 1500 саженцев!

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Место проведения выбрано не случайно. Владелец, князь Николай Юсупов, очень любил розы, так что связь этих благородных растений с "Архангельским" историческая.

Роза чайно-гибридная сорта Генриен де Шапоне, представленная на фестивале роз в музее-усадьбе Архангельское
2 из 6

Место проведения выбрано не случайно. Владелец, князь Николай Юсупов, очень любил розы, так что связь этих благородных растений с "Архангельским" историческая.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Выставочных пространств три. Больше всего сортов — в Пейзажном парке перед Ботаническими оранжереями. "Сад исторических роз" (представленные здесь "экспонаты" выращивались в усадьбе в XVIII–XIX веках) ищите у Колоннады. А на Нижней террасе в центральной части парка, помимо цветов, можно полюбоваться коллекцией мраморной скульптуры.

Посетительница на фестивале роз в музее-усадьбе Архангельское
3 из 6

Выставочных пространств три. Больше всего сортов — в Пейзажном парке перед Ботаническими оранжереями. "Сад исторических роз" (представленные здесь "экспонаты" выращивались в усадьбе в XVIII–XIX веках) ищите у Колоннады. А на Нижней террасе в центральной части парка, помимо цветов, можно полюбоваться коллекцией мраморной скульптуры.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Для тех, кто хочет не только наслаждаться утонченным ароматом роз, но и заняться чем-то полезным, организаторы подготовили параллельную программу.

Роза флорибунда сорта Жар птица (Файер Берд), представленная на фестивале роз в музее-усадьбе Архангельское
4 из 6

Для тех, кто хочет не только наслаждаться утонченным ароматом роз, но и заняться чем-то полезным, организаторы подготовили параллельную программу.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Запланированы и лекции, и театральные представления, и практикумы, и мастер-классы, где участники смогут узнать полезную информацию об особенностях ухода и разведения.

Посетительница на фестивале роз в музее-усадьбе Архангельское
5 из 6

Запланированы и лекции, и театральные представления, и практикумы, и мастер-классы, где участники смогут узнать полезную информацию об особенностях ухода и разведения.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Фестиваль продлится до 21 августа. Чтобы попасть на него, понадобится входной билет на территорию парка. Стоимость — 135 рублей.

Посетительница на фестивале роз в музее-усадьбе Архангельское
6 из 6

Фестиваль продлится до 21 августа. Чтобы попасть на него, понадобится входной билет на территорию парка. Стоимость — 135 рублей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
 
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