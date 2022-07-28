Хрупкая красота: Фестиваль роз и ботанических затей в "Архангельском"

Опубликованы яркие кадры с Фестиваля роз и ботанических затей в "Архангельском"
Усадьба в буквальном смысле утопает в цветах. Только представьте: в преддверии фестиваля ландшафтные архитекторы высадили на территории 1500 саженцев!
Усадьба в буквальном смысле утопает в цветах. Только представьте: в преддверии фестиваля ландшафтные архитекторы высадили на территории 1500 саженцев!
Место проведения выбрано не случайно. Владелец, князь Николай Юсупов, очень любил розы, так что связь этих благородных растений с "Архангельским" историческая.
Место проведения выбрано не случайно. Владелец, князь Николай Юсупов, очень любил розы, так что связь этих благородных растений с "Архангельским" историческая.
Выставочных пространств три. Больше всего сортов — в Пейзажном парке перед Ботаническими оранжереями. "Сад исторических роз" (представленные здесь "экспонаты" выращивались в усадьбе в XVIII–XIX веках) ищите у Колоннады. А на Нижней террасе в центральной части парка, помимо цветов, можно полюбоваться коллекцией мраморной скульптуры.
Выставочных пространств три. Больше всего сортов — в Пейзажном парке перед Ботаническими оранжереями. "Сад исторических роз" (представленные здесь "экспонаты" выращивались в усадьбе в XVIII–XIX веках) ищите у Колоннады. А на Нижней террасе в центральной части парка, помимо цветов, можно полюбоваться коллекцией мраморной скульптуры.
Для тех, кто хочет не только наслаждаться утонченным ароматом роз, но и заняться чем-то полезным, организаторы подготовили параллельную программу.
Для тех, кто хочет не только наслаждаться утонченным ароматом роз, но и заняться чем-то полезным, организаторы подготовили параллельную программу.
Запланированы и лекции, и театральные представления, и практикумы, и мастер-классы, где участники смогут узнать полезную информацию об особенностях ухода и разведения.
Запланированы и лекции, и театральные представления, и практикумы, и мастер-классы, где участники смогут узнать полезную информацию об особенностях ухода и разведения.
Фестиваль продлится до 21 августа. Чтобы попасть на него, понадобится входной билет на территорию парка. Стоимость — 135 рублей.
Фестиваль продлится до 21 августа. Чтобы попасть на него, понадобится входной билет на территорию парка. Стоимость — 135 рублей.