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Хрупкая красота: Фестиваль роз и ботанических затей в "Архангельском"

Хрупкая красота: Фестиваль роз и ботанических затей в "Архангельском" - РИА Новости, 28.07.2022

Хрупкая красота: Фестиваль роз и ботанических затей в "Архангельском"

Ярко-желтые, красные, бледно-розовые, кремовые — какие оттенки только не встретишь на Фестивале роз и ботанических затей, который проходит сейчас в... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T01:04

2022-07-28T01:04

2022-07-28T01:04

фото

туризм

архангельское

цветы

туризм

усадьба

куда сходить

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ярко-желтые, красные, бледно-розовые, кремовые — какие оттенки только не встретишь на Фестивале роз и ботанических затей, который проходит сейчас в музее-усадьбе "Архангельское". О том, что ждет гостей на площадке и какие сюрпризы готовят организаторы, — в фотоленте РИА Новости.

архангельское

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