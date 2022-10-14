17:00 14.10.2022 (обновлено: 18:26 14.10.2022)
У Запада возникла еще одна проблема из-за антироссийских санкций
IDNES: туалетная бумага на Западе подорожала из-за запрета на экспорт березы из России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги стран, входящих в ЕС, и флаг США
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги стран, входящих в ЕС, и флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Запрет на экспорт из России березы, введенный в ответ на очередные санкции Запада, привел к дефициту и резкому подорожанию туалетной бумаги в мире, пишет чешское издание iDNES.
Береза необходима для производства мягкой туалетной бумаги. Запрет на экспорт этой породы древесины привел к дефициту и борьбе за нее на мировых рынках. Последствия такой ситуации — снижение качества и подорожание конечной продукции.
Нехватка целлюлозной массы, основного компонента для производства туалетной бумаги, возникла еще в период пандемии коронавируса. Тогда причиной стали локальные перебои в поставках.
В этом году рынок недосчитается до 1,2 миллиона тонн целлюлозной массы. Причем стоимость сырья с начала года выросла на 45 процентов, во многом из-за удорожания самого процесса дробления и измельчения щепы в целлюлозную массу. Все это привело к ожесточению борьбы за материал в Европе.
Помимо дефицита российской древесины, ситуацию усугубили точечные проблемы — временные остановки производства в Финляндии, Испании, Бразилии. Ослабить кризис удастся лишь к середине следующего года, когда введут в эксплуатацию предприятия в Уругвае и Чили, предупредил аналитик компании Santander Рафаэль Баркеллос.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.
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