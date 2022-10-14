https://ria.ru/20221014/biznes-1823969239.html

На МСП.РФ для малого бизнеса открылся доступ к госзакупкам крупных компаний

На МСП.РФ для малого бизнеса открылся доступ к госзакупкам крупных компаний - РИА Новости, 14.10.2022

На МСП.РФ для малого бизнеса открылся доступ к госзакупкам крупных компаний

На Цифровой платформе МСП.РФ заработал новый сервис "Доступ к закупкам крупных госкомпаний", позволяющий малому и среднему бизнесу участвовать в закупках по... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:25

2022-10-14T12:25

2022-10-14T12:25

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ заработал новый сервис "Доступ к закупкам крупных госкомпаний", позволяющий малому и среднему бизнесу участвовать в закупках по 223-ФЗ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Пользователи платформы могут сделать все необходимое в одном месте: от поиска подходящих торгов, подготовки и подачи заявок до заключения договоров и получения защиты при нарушении прав МСП-поставщиков, говорится в сообщении.Как отметил генеральный директора Корпорации МСП Александр Исаевич, в условиях санкций и непростой экономической ситуации возможности для реализации своей продукции у многих предпринимателей заметно сократились, а у кого-то и вовсе схлопнулись."Участие в закупках позволяет малому и среднему бизнесу, как минимум, компенсировать потерю прежних возможностей на время поиска новых, а как максимум, полностью переориентироваться на это направление. В любом случае, бизнес получает возможность выйти на стабильный и объемный рынок сбыта своей продукции. При этом многим предпринимателям на первый взгляд кажется сложным участие в закупочных процедурах. Мы в этой связи через сервис на МСП.РФ предлагаем им консультации по вопросам работы в рамках 223-ФЗ и обучение - для повышения уровня знаний и компетенций в сфере закупок", - сказал глава КМСП.Помимо обеспечения непосредственно участия в закупках, сервис помогает предпринимателям и самозанятым получить ответы на вопросы по торгам. В их числе наиболее популярные: где искать закупки малого объема и как стать поставщиком крупнейших заказчиков, как получить помощь в сфере закупок и где пройти обучение и расширить знания в сфере закупок.Для помощи МСП-участникам закупок в рамках сервиса созданы два блока: "Гид по закупкам" и "Сфера знаний". Первый инструмент предназначен для юридических лиц, ИП и самозанятых, где они могут получить консультации по подготовке документации, правилам получения ЭЦП, заключению договоров и т.д. "Сфера знаний" включает в себя обучающие видеолекции, онлайн-мероприятия для МСП-поставщиков, а также персональную поддержку опытных наставников. Там же можно получить ответы на вопросы по участию в программе "выращивания" предприятий под потребности крупнейших заказчиков.Новый сервис доступен всем предпринимателям, зарегистрированным на МСП.РФ. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии бизнеса для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Сегодня, согласно действующим требованиям, совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, ее обеспечением занимается Корпорация МСП. За первое полугодие 2022 года объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса составил почти 2 триллиона рублей, поставщиками выступили более 120 тысяч предпринимателей со всей России.

https://ria.ru/20220929/postavschiki-1820292440.html

https://ria.ru/20221011/kompaniya-1823160717.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, россия