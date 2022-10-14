https://ria.ru/20221014/bayden-1824080699.html

Поляки пришли в ярость из-за условия Байдена для переговоров с Путиным

Поляки пришли в ярость из-за условия Байдена для переговоров с Путиным - РИА Новости, 14.10.2022

Поляки пришли в ярость из-за условия Байдена для переговоров с Путиным

Заявление президента США Джо Байдена о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным освобождение из тюрьмы американской баскетболистки Бриттни... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:43

2022-10-14T15:43

2022-10-14T18:00

в мире

бриттни грайнер

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным освобождение из тюрьмы американской баскетболистки Бриттни Грайнер, но не Украину, вызвало бурю негодования у читателей польской газеты Interia."Если бы Путин пришел ко мне на G20 и сказал, что хочет поговорить об освобождении Грайнер, я бы с ним встретился", — сказал на днях Байден.При этом он заявил, что не намерен обсуждать с Путиным украинский кризис без киевских властей.Читателей возмутило высказывание президента США. Они указали на мягкость приговора российского суда, давшего Грайнер девять с половиной лет колонии за контрабанду наркотиков, по сравнению с аналогичными вердиктами в Америке и других странах."Пусть Байден радуется, что ее поймали в России, а не в Индонезии или Иране, а то ей бы светила "вышка", — написал elemelek."Колоссальная глупость. <…> Надеюсь, республиканцы в итоге разгонят этих леваков. Навсегда!" — прокомментировал Wał is korbowy.Daria отметила, что за преступление, совершенное Грайнер, как правило, наказывают строже. В качестве примера она привела Таиланд."Стыдно, что президент опускается до таких дел. Ее счастье, что она негритянка и лесбиянка (в США)", — добавила юзер.Об особенной лояльности администрации Байдена к различным меньшинствам заявили и другие комментаторы."Байден пусть ставит условия многочисленным представителям ЛГБТ в Белом доме", — написал один из читателей."То есть, иначе говоря, Байден готов переговариваться только о том, чтобы некая черная, осужденная за связанное с наркотиками преступление, ушла от наказания", — возмутился Cynik.Также он выразил недовольство нежеланием президента США обсуждать с Путиным украинский кризис.В сентябре в Госдепартаменте США сообщили, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным американских СМИ, Вашингтон предлагает Москве обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал коллег из США прибегнуть к "тихой дипломатии" и не обсуждать эти вопросы публично.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221012/putin-1823342983.html

https://ria.ru/20221012/bayden-1823292619.html

https://ria.ru/20221011/bayden-1823253290.html

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в мире, бриттни грайнер, сша, россия, украина, государственный департамент сша, джо байден, владимир путин