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В Башкирии сформируют третий добровольческий батальон - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/bashkiriya-1824011362.html
В Башкирии сформируют третий добровольческий батальон
В Башкирии сформируют третий добровольческий батальон - РИА Новости, 14.10.2022
В Башкирии сформируют третий добровольческий батальон
Более 900 желающих участвовать в спецоперации в Донбассе обратились в формирующийся добровольческий батальон имени Салавата Юлаева в Башкирии, сообщил РИА... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:42
2022-10-14T13:42
специальная военная операция на украине
уфа
донбасс
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
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УФА, 14 окт – РИА Новости. Более 900 желающих участвовать в спецоперации в Донбассе обратились в формирующийся добровольческий батальон имени Салавата Юлаева в Башкирии, сообщил РИА Новости организатор батальона, ветеран боевых действий Артур Юмагужин.В Башкирии ранее ветеранские организации сформировали два добровольческих батальона – имени генерала Минигали Шаймуратова и героя России Александра Доставалова, которые в настоящее время участвуют в спецоперации."Мы с боевыми товарищами решили сформировать добровольческий батальон имени Салавата Юлаева. С желанием вступить в батальон к нам обратились уже более 900 человек", - рассказал Юмагужин, отметив, что офисы для формирования батальона открыли в Уфе, Ишимбае, планируют открыть в Сибае и Давлекановском районе."Берем, конечно, не всех, для нас важно, чтобы у парней были хорошие моральные качества, спортивная и боевая подготовка. Есть случаи, когда хотят вступить люди пожилого возраста, мы стараемся им объяснить, что не можем взять, даже если у них есть опыт и сильное желание", - добавил ветеран боевых действий.Он отметил, что к ним на связь выходят предприниматели, предлагают материальную помощь. Для сбора средств решили открыть счет. "В Уфе к нам пришла пожилая бабушка, принесла для военных вязанные шерстяные носки. Сказала, что еще свяжет", - поделился Юмагужин.Салават Юлаев – башкирский национальный герой и поэт-сказитель. Он участник Крестьянской войны 1773-1775 годов, сподвижник Емельяна Пугачева.В годы Великой отечественной войны в 1943 году Башкирский обком партии и совнарком БАССР сформировали 1292-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк имени Салавата Юлаева. Башкирские артиллеристы участвовали в боях на Украинском фронте, в освобождении от нацистов Польши. В 1945 года полк принимал участие в прорыве обороны противника на Сандомирском плацдарме. А в январе полк вступил на территорию Германии.Из открытых данных, в течение всех боевых действий полк имени Салавата Юлаева уничтожил 79 танков, 13 самоходных орудий, 38 противотанковых орудий, 11 миномётных батарей, 22 пулемёта, 4 наблюдательных пункта, 25 автомашин, 151 повозка, разрушил две переправы, убил и ранил более двух тысяч солдат и офицеров противника.
https://ria.ru/20221014/dobrovoltsy-1823894153.html
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уфа, донбасс, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Уфа, Донбасс, Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность
13:42 14.10.2022
 
В Башкирии сформируют третий добровольческий батальон

В Башкирии сформируют третий добровольческий батальон для участия в спецоперации

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных
Военнослужащие из числа мобилизованных - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащие из числа мобилизованных. Архивное фото
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УФА, 14 окт – РИА Новости. Более 900 желающих участвовать в спецоперации в Донбассе обратились в формирующийся добровольческий батальон имени Салавата Юлаева в Башкирии, сообщил РИА Новости организатор батальона, ветеран боевых действий Артур Юмагужин.
В Башкирии ранее ветеранские организации сформировали два добровольческих батальона – имени генерала Минигали Шаймуратова и героя России Александра Доставалова, которые в настоящее время участвуют в спецоперации.
Мужчины, призванные на военную службу - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 08:10Специальная военная операция на Украине
Башкирские добровольцы, участвующие в спецоперации, записали видеообращение
"Мы с боевыми товарищами решили сформировать добровольческий батальон имени Салавата Юлаева. С желанием вступить в батальон к нам обратились уже более 900 человек", - рассказал Юмагужин, отметив, что офисы для формирования батальона открыли в Уфе, Ишимбае, планируют открыть в Сибае и Давлекановском районе.
"Берем, конечно, не всех, для нас важно, чтобы у парней были хорошие моральные качества, спортивная и боевая подготовка. Есть случаи, когда хотят вступить люди пожилого возраста, мы стараемся им объяснить, что не можем взять, даже если у них есть опыт и сильное желание", - добавил ветеран боевых действий.
Он отметил, что к ним на связь выходят предприниматели, предлагают материальную помощь. Для сбора средств решили открыть счет. "В Уфе к нам пришла пожилая бабушка, принесла для военных вязанные шерстяные носки. Сказала, что еще свяжет", - поделился Юмагужин.
Салават Юлаев – башкирский национальный герой и поэт-сказитель. Он участник Крестьянской войны 1773-1775 годов, сподвижник Емельяна Пугачева.
В годы Великой отечественной войны в 1943 году Башкирский обком партии и совнарком БАССР сформировали 1292-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк имени Салавата Юлаева. Башкирские артиллеристы участвовали в боях на Украинском фронте, в освобождении от нацистов Польши. В 1945 года полк принимал участие в прорыве обороны противника на Сандомирском плацдарме. А в январе полк вступил на территорию Германии.
Из открытых данных, в течение всех боевых действий полк имени Салавата Юлаева уничтожил 79 танков, 13 самоходных орудий, 38 противотанковых орудий, 11 миномётных батарей, 22 пулемёта, 4 наблюдательных пункта, 25 автомашин, 151 повозка, разрушил две переправы, убил и ранил более двух тысяч солдат и офицеров противника.
Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова на занятиях по стрельбе из боевого оружия на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 12:22Специальная военная операция на Украине
Не сидеть в стороне: добровольцы из Запорожья проходят боевую подготовку
 
Специальная военная операция на УкраинеУфаДонбассРоссияЧастичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
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