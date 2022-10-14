https://ria.ru/20221014/bashkiriya-1824011362.html

В Башкирии сформируют третий добровольческий батальон

В Башкирии сформируют третий добровольческий батальон - РИА Новости, 14.10.2022

В Башкирии сформируют третий добровольческий батальон

Более 900 желающих участвовать в спецоперации в Донбассе обратились в формирующийся добровольческий батальон имени Салавата Юлаева в Башкирии, сообщил РИА... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:42

2022-10-14T13:42

2022-10-14T13:42

специальная военная операция на украине

уфа

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россия

частичная мобилизация в россии

безопасность

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УФА, 14 окт – РИА Новости. Более 900 желающих участвовать в спецоперации в Донбассе обратились в формирующийся добровольческий батальон имени Салавата Юлаева в Башкирии, сообщил РИА Новости организатор батальона, ветеран боевых действий Артур Юмагужин.В Башкирии ранее ветеранские организации сформировали два добровольческих батальона – имени генерала Минигали Шаймуратова и героя России Александра Доставалова, которые в настоящее время участвуют в спецоперации."Мы с боевыми товарищами решили сформировать добровольческий батальон имени Салавата Юлаева. С желанием вступить в батальон к нам обратились уже более 900 человек", - рассказал Юмагужин, отметив, что офисы для формирования батальона открыли в Уфе, Ишимбае, планируют открыть в Сибае и Давлекановском районе."Берем, конечно, не всех, для нас важно, чтобы у парней были хорошие моральные качества, спортивная и боевая подготовка. Есть случаи, когда хотят вступить люди пожилого возраста, мы стараемся им объяснить, что не можем взять, даже если у них есть опыт и сильное желание", - добавил ветеран боевых действий.Он отметил, что к ним на связь выходят предприниматели, предлагают материальную помощь. Для сбора средств решили открыть счет. "В Уфе к нам пришла пожилая бабушка, принесла для военных вязанные шерстяные носки. Сказала, что еще свяжет", - поделился Юмагужин.Салават Юлаев – башкирский национальный герой и поэт-сказитель. Он участник Крестьянской войны 1773-1775 годов, сподвижник Емельяна Пугачева.В годы Великой отечественной войны в 1943 году Башкирский обком партии и совнарком БАССР сформировали 1292-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк имени Салавата Юлаева. Башкирские артиллеристы участвовали в боях на Украинском фронте, в освобождении от нацистов Польши. В 1945 года полк принимал участие в прорыве обороны противника на Сандомирском плацдарме. А в январе полк вступил на территорию Германии.Из открытых данных, в течение всех боевых действий полк имени Салавата Юлаева уничтожил 79 танков, 13 самоходных орудий, 38 противотанковых орудий, 11 миномётных батарей, 22 пулемёта, 4 наблюдательных пункта, 25 автомашин, 151 повозка, разрушил две переправы, убил и ранил более двух тысяч солдат и офицеров противника.

https://ria.ru/20221014/dobrovoltsy-1823894153.html

https://ria.ru/20221014/batalon-1823945169.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

уфа, донбасс, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность